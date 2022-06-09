Программа передач СТС на 9 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 9 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



09.06.2022



04:40 Воронины. Сезон 12. 17-я серия

05:05 Воронины. Сезон 12. 18-я серия

05:25 Воронины. Сезон 12. 19-я серия

05:50 6 кадров. Сезон 6. 46-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Семейные гонки

06:10 Три кота. Отель «Старый замок«

06:15 Три кота. Морское чудище

06:20 Три кота. Машина для Коржика

06:25 Три кота. Компот-исследователь

06:30 Три кота. Коллекция

06:35 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов

07:00 Том и Джерри

09:20 Уральские пельмени. #вбольшойсемье

10:20 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 3-я - 15-я серии

17:05 Ультиматум Борна

19:25 Эволюция Борна

22:00 Трудные подростки. Сезон 3. 3-я серия

22:30 Трудные подростки. Сезон 3. 4-я серия

23:00 Экипаж

01:40 Бойцовская семейка

03:30 Воронины. Сезон 12. 17-я - 20-я серии



В программе передач возможны изменения.