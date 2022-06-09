Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач СТС на 9 июня 2022 года


Телепрограмма СТС на 9 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

09.06.2022

04:40 Воронины. Сезон 12. 17-я серия
05:05 Воронины. Сезон 12. 18-я серия
05:25 Воронины. Сезон 12. 19-я серия
05:50 6 кадров. Сезон 6. 46-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Семейные гонки
06:10 Три кота. Отель «Старый замок«
06:15 Три кота. Морское чудище
06:20 Три кота. Машина для Коржика
06:25 Три кота. Компот-исследователь
06:30 Три кота. Коллекция
06:35 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов
07:00 Том и Джерри
09:20 Уральские пельмени. #вбольшойсемье
10:20 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 3-я - 15-я серии
17:05 Ультиматум Борна
19:25 Эволюция Борна
22:00 Трудные подростки. Сезон 3. 3-я серия
22:30 Трудные подростки. Сезон 3. 4-я серия
23:00 Экипаж
01:40 Бойцовская семейка
03:30 Воронины. Сезон 12. 17-я - 20-я серии

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач СТС на 8 июня 2022 года
  • Программа передач СТС на 7 июня 2022 года
  • Программа передач СТС на 6 июня 2022 года
  • Программа передач СТС на 5 июня 2022 года
  • Программа передач СТС на 4 июня 2022 года
    •




    Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты Кубка Стэнли 9 июня

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Азербайджана

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира по хоккею

    Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира

    Накануне завершился чемпионат мира по хоккею, который принимали финские города Хельсинки и Тампере.









    Самые смешные анекдоты дня - 9 июня 2022 года
    Погода в Москве на 10 июня 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Гороскоп на 10 июня 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 10 июня 2022 года. Какой сегодня церковный и народный праздник
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 9 июня 2022 года
    9 июня - какой знак зодиака
    Курс евро ЦБ РФ на 9 июня 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 9 июня 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Самые смешные анекдоты дня - 8 июня 2022 года
    Погода в Москве на 9 июня 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru