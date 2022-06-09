Программа передач СТС на 9 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 9 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
09.06.2022
04:40 Воронины. Сезон 12. 17-я серия
05:05 Воронины. Сезон 12. 18-я серия
05:25 Воронины. Сезон 12. 19-я серия
05:50 6 кадров. Сезон 6. 46-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Семейные гонки
06:10 Три кота. Отель «Старый замок«
06:15 Три кота. Морское чудище
06:20 Три кота. Машина для Коржика
06:25 Три кота. Компот-исследователь
06:30 Три кота. Коллекция
06:35 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов
07:00 Том и Джерри
09:20 Уральские пельмени. #вбольшойсемье
10:20 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 3-я - 15-я серии
17:05 Ультиматум Борна
19:25 Эволюция Борна
22:00 Трудные подростки. Сезон 3. 3-я серия
22:30 Трудные подростки. Сезон 3. 4-я серия
23:00 Экипаж
01:40 Бойцовская семейка
03:30 Воронины. Сезон 12. 17-я - 20-я серии
В программе передач возможны изменения.