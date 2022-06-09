Программа передач Матч ТВ на 9 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 9 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
09.06.2022
03:55 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. В. Вагабов - Д. Шарафутдинов. В. Вагабов - Д. Шаталов
05:05 Несвободное падение. Кира Иванова
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Москва, Россия) - «Арсенал» (Англия)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Апостол
15:00 Новости
15:05 Апостол
17:05 Профессиональный бокс. Лучшие бои Дмитрия Кудряшова
17:30 Новости
17:35 Все на Матч!
18:10 Неделя лёгкой атлетики
20:15 Все на Матч!
20:55 Новости
21:00 Профессиональный бокс. В. Войцеховский - Г. Гасанов. Прямой эфир из Москвы
23:00 Все на Матч!
23:40 Есть тема!
00:00 Полный нокдаун
01:45 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Омаха Харт» - «Нэшвилл Найтс»
02:35 Драмы большого спорта. Людмила Пахомова
03:00 Диалоги о рыбалке
03:25 Новости
03:30 Неизведанная хоккейная Россия
03:55 Хоккей на траве. Чемпионат России. Женщины. «Динамо-Электросталь» - ЦОП Москомспорта (Москва)
В программе передач возможны изменения.