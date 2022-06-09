Программа передач Матч ТВ на 9 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 9 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



09.06.2022



03:55 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. В. Вагабов - Д. Шарафутдинов. В. Вагабов - Д. Шаталов

05:05 Несвободное падение. Кира Иванова

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Москва, Россия) - «Арсенал» (Англия)

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Апостол

15:00 Новости

15:05 Апостол

17:05 Профессиональный бокс. Лучшие бои Дмитрия Кудряшова

17:30 Новости

17:35 Все на Матч!

18:10 Неделя лёгкой атлетики

20:15 Все на Матч!

20:55 Новости

21:00 Профессиональный бокс. В. Войцеховский - Г. Гасанов. Прямой эфир из Москвы

23:00 Все на Матч!

23:40 Есть тема!

00:00 Полный нокдаун

01:45 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Омаха Харт» - «Нэшвилл Найтс»

02:35 Драмы большого спорта. Людмила Пахомова

03:00 Диалоги о рыбалке

03:25 Новости

03:30 Неизведанная хоккейная Россия

03:55 Хоккей на траве. Чемпионат России. Женщины. «Динамо-Электросталь» - ЦОП Москомспорта (Москва)



В программе передач возможны изменения.