Программа передач канала Звезда на 9 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 9 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
09.06.2022
03:50 Береговая охрана-2. Фильм 9-й
05:20 Береговая охрана-2. Фильм 10-й
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:25 Освобождение
09:50 Дума о Ковпаке. Фильм 3-й - «Карпаты, Карпаты...», 2-я часть
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:30 Мотоциклы особого назначения. История почетного эскорта
14:00 Военные новости
14:15 Береговая охрана-2
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Открытый эфир
20:50 Новости дня
21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:15 Код доступа
23:05 Легенды кино. Александр Михайлов
23:55 Дума о Ковпаке. Фильм 3-й - «Карпаты, Карпаты...», 2-я часть
01:05 Приказ: Огонь не открывать
02:35 Приказ: Перейти границу
04:05 Нюрнберг
04:45 Оружие Победы
04:55 Береговая охрана-2. Фильм 11-й
В программе передач возможны изменения.