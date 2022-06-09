Программа передач канала Звезда на 9 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 9 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



09.06.2022



03:50 Береговая охрана-2. Фильм 9-й

05:20 Береговая охрана-2. Фильм 10-й

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:25 Освобождение

09:50 Дума о Ковпаке. Фильм 3-й - «Карпаты, Карпаты...», 2-я часть

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:30 Мотоциклы особого назначения. История почетного эскорта

14:00 Военные новости

14:15 Береговая охрана-2

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Открытый эфир

20:50 Новости дня

21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:15 Код доступа

23:05 Легенды кино. Александр Михайлов

23:55 Дума о Ковпаке. Фильм 3-й - «Карпаты, Карпаты...», 2-я часть

01:05 Приказ: Огонь не открывать

02:35 Приказ: Перейти границу

04:05 Нюрнберг

04:45 Оружие Победы

04:55 Береговая охрана-2. Фильм 11-й



В программе передач возможны изменения.