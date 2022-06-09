Программа передач Золотая коллекция на 9 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 9 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



09.06.2022



04:45 Тайны следствия. «Странности Алисы», 1-я и 2-я серии

06:25 Звонят, откройте дверь

07:50 Тайна третьей планеты

08:45 Парад планет

10:25 Ищите женщину

13:10 Спортлото-82

14:55 Афоня

16:30 Земля Санникова

18:10 Тайны следствия. «Женские слезы», 1-я и 2-я серии

20:00 О бедном гусаре замолвите слово

23:00 Добряки

00:30 Спортлото-82

02:00 Тридцать три

03:15 Не может быть!

04:45 Тайны следствия. «Женские слезы», 1-я и 2-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.