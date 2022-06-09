Программа передач Золотая коллекция на 9 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 9 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
09.06.2022
04:45 Тайны следствия. «Странности Алисы», 1-я и 2-я серии
06:25 Звонят, откройте дверь
07:50 Тайна третьей планеты
08:45 Парад планет
10:25 Ищите женщину
13:10 Спортлото-82
14:55 Афоня
16:30 Земля Санникова
18:10 Тайны следствия. «Женские слезы», 1-я и 2-я серии
20:00 О бедном гусаре замолвите слово
23:00 Добряки
00:30 Спортлото-82
02:00 Тридцать три
03:15 Не может быть!
04:45 Тайны следствия. «Женские слезы», 1-я и 2-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.