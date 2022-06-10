Программа передач ТВЦ на 10 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 10 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
10.06.2022
04:40 Аркадий Райкин. Королю позволено всё!
05:20 Мой герой. Сергей Безруков
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Пираты XX века
08:45 Бархатный сезон. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Бархатный сезон. 4-я серия
12:30 Кошкин дом. 1-я серия
13:46 Кошкин дом. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Кошкин дом. 3-я серия
16:14 Кошкин дом. 4-я серия
17:00 Актёрские драмы. Общага
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Высоко над страхом. 1-я серия
19:18 Высоко над страхом. 2-я серия
20:10 След тигра
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. От Москвы до самых до окраин
00:30 Станислав Говорухин. Он много знал о любви
01:10 Петровка, 38
01:25 «Отель «Феникс». 1-я - 4-я серии
04:25 «Отель «Феникс». Сезон 2. 1-я серия
В программе передач возможны изменения.