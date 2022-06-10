Программа передач ТВЦ на 10 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 10 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



10.06.2022



04:40 Аркадий Райкин. Королю позволено всё!

05:20 Мой герой. Сергей Безруков

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Пираты XX века

08:45 Бархатный сезон. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Бархатный сезон. 4-я серия

12:30 Кошкин дом. 1-я серия

13:46 Кошкин дом. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Кошкин дом. 3-я серия

16:14 Кошкин дом. 4-я серия

17:00 Актёрские драмы. Общага

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Высоко над страхом. 1-я серия

19:18 Высоко над страхом. 2-я серия

20:10 След тигра

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. От Москвы до самых до окраин

00:30 Станислав Говорухин. Он много знал о любви

01:10 Петровка, 38

01:25 «Отель «Феникс». 1-я - 4-я серии

04:25 «Отель «Феникс». Сезон 2. 1-я серия



В программе передач возможны изменения.