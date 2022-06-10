Программа передач НТВ на 10 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 10 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
10.06.2022
04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Иголка в стоге сена
05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Расширенный поиск
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:20 Морские дьяволы. Смерч 3. «Капкан для генерала», 1-я и 2-я серии, «Совместная операция», 1-я серия
10:00 Сегодня
10:30 Морские дьяволы. Смерч 3. «Капкан для генерала», 1-я и 2-я серии, «Совместная операция», 1-я серия
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
18:00 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Вирус. 5-я - 8-я серии
23:45 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:25 Захар Прилепин. Уроки русского
01:50 Квартирный вопрос
02:45 Их нравы
03:10 Шаман. Новая угроза. «Волк из одиночки», 1-я и 2-я серии
04:35 Хорошо там, где мы есть!
В программе передач возможны изменения.