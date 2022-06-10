Программа передач НТВ на 10 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 10 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



10.06.2022



04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Иголка в стоге сена

05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Расширенный поиск

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:20 Морские дьяволы. Смерч 3. «Капкан для генерала», 1-я и 2-я серии, «Совместная операция», 1-я серия

10:00 Сегодня

10:30 Морские дьяволы. Смерч 3. «Капкан для генерала», 1-я и 2-я серии, «Совместная операция», 1-я серия

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

18:00 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Вирус. 5-я - 8-я серии

23:45 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:25 Захар Прилепин. Уроки русского

01:50 Квартирный вопрос

02:45 Их нравы

03:10 Шаман. Новая угроза. «Волк из одиночки», 1-я и 2-я серии

04:35 Хорошо там, где мы есть!



В программе передач возможны изменения.