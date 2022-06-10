Программа передач Пятого канала на 10 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 10 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
10.06.2022
05:00 Известия
05:35 Ментовские войны 6. 1-я - 4-я часть - «Исполнитель желаний»
08:55 Ментовские войны 6. 1-я часть - «Честь мундира»
09:00 Известия
09:30 Ментовские войны 6. 1-я - 4-я часть - «Честь мундира»
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны 6. 4-я часть - «Честь мундира»
13:40 Ментовские войны 6. 1-я - 4-я часть - «Русская рулетка»
17:30 Известия
17:55 Морские дьяволы 2. 7-я серия - «Спасение на водах»
18:50 Морские дьяволы 2. 8-я серия - «Крупная рыба»
19:40 След. Смерть в свободном падении
20:25 След. Собственность
21:15 След. Сказка о мёртвой царевне
22:00 След. Запас прочности
23:00 След. Убить дракона
23:45 Светская хроника
00:40 Они потрясли мир. Любовь и ревность Владимира Басова
01:25 Свои-3. Смертельный ужас
02:00 Свои-3. Искупление
02:35 Свои-3. Код Фаберже
03:15 Свои-3. Лепестки
03:55 Такая работа. 36 часов
04:30 Такая работа. Отравители
В программе передач возможны изменения.