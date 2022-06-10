Программа передач Пятого канала на 10 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 10 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



10.06.2022



05:00 Известия

05:35 Ментовские войны 6. 1-я - 4-я часть - «Исполнитель желаний»

08:55 Ментовские войны 6. 1-я часть - «Честь мундира»

09:00 Известия

09:30 Ментовские войны 6. 1-я - 4-я часть - «Честь мундира»

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны 6. 4-я часть - «Честь мундира»

13:40 Ментовские войны 6. 1-я - 4-я часть - «Русская рулетка»

17:30 Известия

17:55 Морские дьяволы 2. 7-я серия - «Спасение на водах»

18:50 Морские дьяволы 2. 8-я серия - «Крупная рыба»

19:40 След. Смерть в свободном падении

20:25 След. Собственность

21:15 След. Сказка о мёртвой царевне

22:00 След. Запас прочности

23:00 След. Убить дракона

23:45 Светская хроника

00:40 Они потрясли мир. Любовь и ревность Владимира Басова

01:25 Свои-3. Смертельный ужас

02:00 Свои-3. Искупление

02:35 Свои-3. Код Фаберже

03:15 Свои-3. Лепестки

03:55 Такая работа. 36 часов

04:30 Такая работа. Отравители



В программе передач возможны изменения.