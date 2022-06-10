Программа передач Домашний на 10 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 10 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



10.06.2022



03:45 Давай разведёмся!

05:25 По делам несовершеннолетних

09:10 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Сильная женщина». «Обретение»

13:25 Порча. Четвёртая отрицательная

13:55 Знахарка. Самый близкий

14:30 Верну любимого. Подрезанные крылья

15:05 Кризисный центр. 17-я серия - «Мышеловка». 18-я серия - «Материнство». 19-я серия - «Мальчик-девочка». 20-я

серия - «Синдром неудачника»

19:00 Голос ангела. 1-я - 4-я серии

23:15 Порча. Четвёртая отрицательная

23:45 Знахарка. Самый близкий

00:10 Верну любимого. Подрезанные крылья

00:35 Понять. Простить. «Сильная женщина». «Обретение»

01:25 Анжелика и Султан

03:00 Тест на отцовство

04:40 По делам несовершеннолетних



В телепрограмме возможны изменения.