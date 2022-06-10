Программа передач Домашний на 10 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 10 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
10.06.2022
03:45 Давай разведёмся!
05:25 По делам несовершеннолетних
09:10 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Сильная женщина». «Обретение»
13:25 Порча. Четвёртая отрицательная
13:55 Знахарка. Самый близкий
14:30 Верну любимого. Подрезанные крылья
15:05 Кризисный центр. 17-я серия - «Мышеловка». 18-я серия - «Материнство». 19-я серия - «Мальчик-девочка». 20-я
серия - «Синдром неудачника»
19:00 Голос ангела. 1-я - 4-я серии
23:15 Порча. Четвёртая отрицательная
23:45 Знахарка. Самый близкий
00:10 Верну любимого. Подрезанные крылья
00:35 Понять. Простить. «Сильная женщина». «Обретение»
01:25 Анжелика и Султан
03:00 Тест на отцовство
04:40 По делам несовершеннолетних
В телепрограмме возможны изменения.