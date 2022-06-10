Программа передач Матч ТВ на 10 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 10 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



10.06.2022



03:55 Хоккей на траве. Чемпионат России. Женщины. «Динамо-Электросталь» - ЦОП Москомспорта (Москва)

05:05 Несвободное падение. Елена Мухина

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) - «Бенфика» (Португалия)

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Апостол

15:05 Новости

15:10 Апостол

16:10 Матч! Парад

16:25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Чертаново» (Москва). Прямой эфир

18:25 Все на Матч!

18:55 Неделя лёгкой атлетики

20:35 Все на Матч!

20:55 Новости

21:00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Н. Аббасов - М. Пираев. Прямой эфир из Москвы

00:00 Все на Матч!

00:45 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов»

01:45 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Денвер Дрим» - «Сиэтл Мист»

02:35 Драмы большого спорта. Владимир Крутов

03:00 Диалоги о рыбалке

03:25 Новости

03:30 Неизведанная хоккейная Россия

03:55 Неделя лёгкой атлетики



В программе передач возможны изменения.