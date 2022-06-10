Программа передач Матч ТВ на 10 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 10 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
10.06.2022
03:55 Хоккей на траве. Чемпионат России. Женщины. «Динамо-Электросталь» - ЦОП Москомспорта (Москва)
05:05 Несвободное падение. Елена Мухина
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) - «Бенфика» (Португалия)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Апостол
15:05 Новости
15:10 Апостол
16:10 Матч! Парад
16:25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Чертаново» (Москва). Прямой эфир
18:25 Все на Матч!
18:55 Неделя лёгкой атлетики
20:35 Все на Матч!
20:55 Новости
21:00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Н. Аббасов - М. Пираев. Прямой эфир из Москвы
00:00 Все на Матч!
00:45 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов»
01:45 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Денвер Дрим» - «Сиэтл Мист»
02:35 Драмы большого спорта. Владимир Крутов
03:00 Диалоги о рыбалке
03:25 Новости
03:30 Неизведанная хоккейная Россия
03:55 Неделя лёгкой атлетики
В программе передач возможны изменения.