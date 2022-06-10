Программа передач канала Звезда на 10 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 10 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
10.06.2022
04:55 Береговая охрана-2. Фильм 11-й
06:25 Береговая охрана-2. Фильм 12-й
08:35 От Буга до Вислы
09:00 Новости дня
09:20 От Буга до Вислы
11:45 Береговая охрана-2
13:00 Новости дня
13:25 Береговая охрана-2
14:00 Военные новости
14:05 Береговая охрана-2
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
18:55 Освобождение
19:25 Цель вижу
21:15 Здравствуйте, товарищи!
22:15 Легендарные матчи. Чемпионат мира 2008. Хоккей. Россия - Канада
01:20 Кремль. Страницы истории
02:05 Сделано в СССР
02:20 Береговая охрана-2. Фильм 13-й
В программе передач возможны изменения.