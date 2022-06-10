Программа передач канала Звезда на 10 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 10 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



10.06.2022



04:55 Береговая охрана-2. Фильм 11-й

06:25 Береговая охрана-2. Фильм 12-й

08:35 От Буга до Вислы

09:00 Новости дня

09:20 От Буга до Вислы

11:45 Береговая охрана-2

13:00 Новости дня

13:25 Береговая охрана-2

14:00 Военные новости

14:05 Береговая охрана-2

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

18:55 Освобождение

19:25 Цель вижу

21:15 Здравствуйте, товарищи!

22:15 Легендарные матчи. Чемпионат мира 2008. Хоккей. Россия - Канада

01:20 Кремль. Страницы истории

02:05 Сделано в СССР

02:20 Береговая охрана-2. Фильм 13-й



В программе передач возможны изменения.