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Программа передач канала Звезда на 10 июня 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на 10 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

10.06.2022

04:55 Береговая охрана-2. Фильм 11-й
06:25 Береговая охрана-2. Фильм 12-й
08:35 От Буга до Вислы
09:00 Новости дня
09:20 От Буга до Вислы
11:45 Береговая охрана-2
13:00 Новости дня
13:25 Береговая охрана-2
14:00 Военные новости
14:05 Береговая охрана-2
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
18:55 Освобождение
19:25 Цель вижу
21:15 Здравствуйте, товарищи!
22:15 Легендарные матчи. Чемпионат мира 2008. Хоккей. Россия - Канада
01:20 Кремль. Страницы истории
02:05 Сделано в СССР
02:20 Береговая охрана-2. Фильм 13-й

В программе передач возможны изменения.









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