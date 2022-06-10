Телепрограмма ТВ России на четверг 10 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на четверг 10 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:40 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Две звезды. Отцы и дети
23:25 «Аферистка»
01:25 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 Долгое прощание
02:00 Семья маньяка Беляева
ТВЦ
04:40 Аркадий Райкин. Королю позволено всё!
05:20 Мой герой. Сергей Безруков
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Пираты XX века
08:45 Бархатный сезон. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Бархатный сезон. 4-я серия
12:30 Кошкин дом. 1-я серия
13:46 Кошкин дом. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Кошкин дом. 3-я серия
16:14 Кошкин дом. 4-я серия
17:00 Актёрские драмы. Общага
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Высоко над страхом. 1-я серия
19:18 Высоко над страхом. 2-я серия
20:10 След тигра
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. От Москвы до самых до окраин
00:30 Станислав Говорухин. Он много знал о любви
01:10 Петровка, 38
01:25 «Отель «Феникс». 1-я - 4-я серии
04:25 «Отель «Феникс». Сезон 2. 1-я серия
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Иголка в стоге сена
05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Расширенный поиск
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:20 Морские дьяволы. Смерч 3. «Капкан для генерала», 1-я и 2-я серии, «Совместная операция», 1-я серия
10:00 Сегодня
10:30 Морские дьяволы. Смерч 3. «Капкан для генерала», 1-я и 2-я серии, «Совместная операция», 1-я серия
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
18:00 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Вирус. 5-я - 8-я серии
23:45 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:25 Захар Прилепин. Уроки русского
01:50 Квартирный вопрос
02:45 Их нравы
03:10 Шаман. Новая угроза. «Волк из одиночки», 1-я и 2-я серии
04:35 Хорошо там, где мы есть!
Пятый канал
05:00 Известия
05:35 Ментовские войны 6. 1-я - 4-я часть - «Исполнитель желаний»
08:55 Ментовские войны 6. 1-я часть - «Честь мундира»
09:00 Известия
09:30 Ментовские войны 6. 1-я - 4-я часть - «Честь мундира»
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны 6. 4-я часть - «Честь мундира»
13:40 Ментовские войны 6. 1-я - 4-я часть - «Русская рулетка»
17:30 Известия
17:55 Морские дьяволы 2. 7-я серия - «Спасение на водах»
18:50 Морские дьяволы 2. 8-я серия - «Крупная рыба»
19:40 След. Смерть в свободном падении
20:25 След. Собственность
21:15 След. Сказка о мёртвой царевне
22:00 След. Запас прочности
23:00 След. Убить дракона
23:45 Светская хроника
00:40 Они потрясли мир. Любовь и ревность Владимира Басова
01:25 Свои-3. Смертельный ужас
02:00 Свои-3. Искупление
02:35 Свои-3. Код Фаберже
03:15 Свои-3. Лепестки
03:55 Такая работа. 36 часов
04:30 Такая работа. Отравители
Домашний
03:45 Давай разведёмся!
05:25 По делам несовершеннолетних
09:10 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Сильная женщина». «Обретение»
13:25 Порча. Четвёртая отрицательная
13:55 Знахарка. Самый близкий
14:30 Верну любимого. Подрезанные крылья
15:05 Кризисный центр. 17-я серия - «Мышеловка». 18-я серия - «Материнство». 19-я серия - «Мальчик-девочка». 20-я серия - «Синдром неудачника»
19:00 Голос ангела. 1-я - 4-я серии
23:15 Порча. Четвёртая отрицательная
23:45 Знахарка. Самый близкий
00:10 Верну любимого. Подрезанные крылья
00:35 Понять. Простить. «Сильная женщина». «Обретение»
01:25 Анжелика и Султан
03:00 Тест на отцовство
04:40 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:50 Импровизация. Сезон 4. 81-я серия
05:40 Comedy Баттл. 10-я серия
06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я - 35-я серии
12:00 Универ. Новая общага. 155-я - 160-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 5. 197-я - 204-я серии
19:00 Где логика? Сезон 8. 226-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 224-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 722-я серия
22:00 Comedy Баттл. 19-я серия
23:00 Прожарка. Сезон 3. 14-я серия - «Михаил Галустян»
00:00 Такое кино! 423-я серия
00:30 Холостяк. Сезон 9. 13-я серия - «Финал«
02:00 Импровизация. Сезон 4. 82-я серия
02:45 Импровизация. Сезон 4. 83-я серия
03:35 Comedy Баттл. 11-я серия
04:20 Открытый микрофон. Сезон 3. 47-я серия
СТС
05:00 Воронины. Сезон 12. 11-я серия
05:25 Воронины. Сезон 12. 22-я серия
05:45 6 кадров. Сезон 6. 47-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Варенье в подвале
06:10 Три кота
06:15 Три кота
06:20 Три кота
06:25 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей
06:30 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов
07:00 Том и Джерри
09:20 Эволюция Борна
12:00 Уральские пельмени
12:40 Уральские пельмени. #взрослыедети
13:10 Уральские пельмени. Муж на щас
14:45 Уральские пельмени. Шубный приговор
16:20 Уральские пельмени. Нежная королева
17:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Х»
19:30 Уральские пельмени. Триумфальная сварка
20:55 Джейсон Борн
23:20 Контрабанда
01:25 Дюнкерк
03:10 Воронины. Сезон 12. 20-я - 24-я серии
Матч ТВ
03:55 Хоккей на траве. Чемпионат России. Женщины. «Динамо-Электросталь» - ЦОП Москомспорта (Москва)
05:05 Несвободное падение. Елена Мухина
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) - «Бенфика» (Португалия)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Апостол
15:05 Новости
15:10 Апостол
16:10 Матч! Парад
16:25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Чертаново» (Москва). Прямой эфир
18:25 Все на Матч!
18:55 Неделя лёгкой атлетики
20:35 Все на Матч!
20:55 Новости
21:00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Н. Аббасов - М. Пираев. Прямой эфир из Москвы
00:00 Все на Матч!
00:45 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов»
01:45 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Денвер Дрим» - «Сиэтл Мист»
02:35 Драмы большого спорта. Владимир Крутов
03:00 Диалоги о рыбалке
03:25 Новости
03:30 Неизведанная хоккейная Россия
03:55 Неделя лёгкой атлетики
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Похищение
21:35 Хороший, плохой, коп
23:00 Новости
23:25 Хороший, плохой, коп
00:10 «Лестница в небо 2022». Концерт
02:00 Смерти вопреки
03:30 Над законом
Звезда
04:55 Береговая охрана-2. Фильм 11-й
06:25 Береговая охрана-2. Фильм 12-й
08:35 От Буга до Вислы
09:00 Новости дня
09:20 От Буга до Вислы
11:45 Береговая охрана-2
13:00 Новости дня
13:25 Береговая охрана-2
14:00 Военные новости
14:05 Береговая охрана-2
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
18:55 Освобождение
19:25 Цель вижу
21:15 Здравствуйте, товарищи!
22:15 Легендарные матчи. Чемпионат мира 2008. Хоккей. Россия - Канада
01:20 Кремль. Страницы истории
02:05 Сделано в СССР
02:20 Береговая охрана-2. Фильм 13-й
Мосфильм. Золотая коллекция
04:45 Тайны следствия. «Женские слезы», 1-я и 2-я серии
06:15 Раз на раз не приходится
07:30 Приключения Буратино
08:45 Ты - мне, я - тебе
10:20 Утренний обход
12:00 Не было печали
13:20 Пена
14:50 Вокзал для двоих
17:20 Гараж
19:05 Любовь и голуби
21:00 Опасно для жизни!
22:40 Раз на раз не приходится
00:00 Мигранты
01:45 Трактир на Пятницкой
03:10 Калина красная
04:50 Чисто английское убийство