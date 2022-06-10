Телепрограмма ТВ России на четверг 10 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на четверг 10 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:40 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Две звезды. Отцы и дети

23:25 «Аферистка»

01:25 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:00 Долгое прощание

02:00 Семья маньяка Беляева



ТВЦ



04:40 Аркадий Райкин. Королю позволено всё!

05:20 Мой герой. Сергей Безруков

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Пираты XX века

08:45 Бархатный сезон. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Бархатный сезон. 4-я серия

12:30 Кошкин дом. 1-я серия

13:46 Кошкин дом. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Кошкин дом. 3-я серия

16:14 Кошкин дом. 4-я серия

17:00 Актёрские драмы. Общага

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Высоко над страхом. 1-я серия

19:18 Высоко над страхом. 2-я серия

20:10 След тигра

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. От Москвы до самых до окраин

00:30 Станислав Говорухин. Он много знал о любви

01:10 Петровка, 38

01:25 «Отель «Феникс». 1-я - 4-я серии

04:25 «Отель «Феникс». Сезон 2. 1-я серия



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Иголка в стоге сена

05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Расширенный поиск

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:20 Морские дьяволы. Смерч 3. «Капкан для генерала», 1-я и 2-я серии, «Совместная операция», 1-я серия

10:00 Сегодня

10:30 Морские дьяволы. Смерч 3. «Капкан для генерала», 1-я и 2-я серии, «Совместная операция», 1-я серия

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

18:00 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Вирус. 5-я - 8-я серии

23:45 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:25 Захар Прилепин. Уроки русского

01:50 Квартирный вопрос

02:45 Их нравы

03:10 Шаман. Новая угроза. «Волк из одиночки», 1-я и 2-я серии

04:35 Хорошо там, где мы есть!



Пятый канал



05:00 Известия

05:35 Ментовские войны 6. 1-я - 4-я часть - «Исполнитель желаний»

08:55 Ментовские войны 6. 1-я часть - «Честь мундира»

09:00 Известия

09:30 Ментовские войны 6. 1-я - 4-я часть - «Честь мундира»

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны 6. 4-я часть - «Честь мундира»

13:40 Ментовские войны 6. 1-я - 4-я часть - «Русская рулетка»

17:30 Известия

17:55 Морские дьяволы 2. 7-я серия - «Спасение на водах»

18:50 Морские дьяволы 2. 8-я серия - «Крупная рыба»

19:40 След. Смерть в свободном падении

20:25 След. Собственность

21:15 След. Сказка о мёртвой царевне

22:00 След. Запас прочности

23:00 След. Убить дракона

23:45 Светская хроника

00:40 Они потрясли мир. Любовь и ревность Владимира Басова

01:25 Свои-3. Смертельный ужас

02:00 Свои-3. Искупление

02:35 Свои-3. Код Фаберже

03:15 Свои-3. Лепестки

03:55 Такая работа. 36 часов

04:30 Такая работа. Отравители



Домашний



03:45 Давай разведёмся!

05:25 По делам несовершеннолетних

09:10 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Сильная женщина». «Обретение»

13:25 Порча. Четвёртая отрицательная

13:55 Знахарка. Самый близкий

14:30 Верну любимого. Подрезанные крылья

15:05 Кризисный центр. 17-я серия - «Мышеловка». 18-я серия - «Материнство». 19-я серия - «Мальчик-девочка». 20-я серия - «Синдром неудачника»

19:00 Голос ангела. 1-я - 4-я серии

23:15 Порча. Четвёртая отрицательная

23:45 Знахарка. Самый близкий

00:10 Верну любимого. Подрезанные крылья

00:35 Понять. Простить. «Сильная женщина». «Обретение»

01:25 Анжелика и Султан

03:00 Тест на отцовство

04:40 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:50 Импровизация. Сезон 4. 81-я серия

05:40 Comedy Баттл. 10-я серия

06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я - 35-я серии

12:00 Универ. Новая общага. 155-я - 160-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 5. 197-я - 204-я серии

19:00 Где логика? Сезон 8. 226-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 224-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 722-я серия

22:00 Comedy Баттл. 19-я серия

23:00 Прожарка. Сезон 3. 14-я серия - «Михаил Галустян»

00:00 Такое кино! 423-я серия

00:30 Холостяк. Сезон 9. 13-я серия - «Финал«

02:00 Импровизация. Сезон 4. 82-я серия

02:45 Импровизация. Сезон 4. 83-я серия

03:35 Comedy Баттл. 11-я серия

04:20 Открытый микрофон. Сезон 3. 47-я серия



СТС



05:00 Воронины. Сезон 12. 11-я серия

05:25 Воронины. Сезон 12. 22-я серия

05:45 6 кадров. Сезон 6. 47-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Варенье в подвале

06:10 Три кота

06:15 Три кота

06:20 Три кота

06:25 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей

06:30 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов

07:00 Том и Джерри

09:20 Эволюция Борна

12:00 Уральские пельмени

12:40 Уральские пельмени. #взрослыедети

13:10 Уральские пельмени. Муж на щас

14:45 Уральские пельмени. Шубный приговор

16:20 Уральские пельмени. Нежная королева

17:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Х»

19:30 Уральские пельмени. Триумфальная сварка

20:55 Джейсон Борн

23:20 Контрабанда

01:25 Дюнкерк

03:10 Воронины. Сезон 12. 20-я - 24-я серии



Матч ТВ



03:55 Хоккей на траве. Чемпионат России. Женщины. «Динамо-Электросталь» - ЦОП Москомспорта (Москва)

05:05 Несвободное падение. Елена Мухина

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) - «Бенфика» (Португалия)

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Апостол

15:05 Новости

15:10 Апостол

16:10 Матч! Парад

16:25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Чертаново» (Москва). Прямой эфир

18:25 Все на Матч!

18:55 Неделя лёгкой атлетики

20:35 Все на Матч!

20:55 Новости

21:00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Н. Аббасов - М. Пираев. Прямой эфир из Москвы

00:00 Все на Матч!

00:45 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов»

01:45 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Денвер Дрим» - «Сиэтл Мист»

02:35 Драмы большого спорта. Владимир Крутов

03:00 Диалоги о рыбалке

03:25 Новости

03:30 Неизведанная хоккейная Россия

03:55 Неделя лёгкой атлетики



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Похищение

21:35 Хороший, плохой, коп

23:00 Новости

23:25 Хороший, плохой, коп

00:10 «Лестница в небо 2022». Концерт

02:00 Смерти вопреки

03:30 Над законом



Звезда



04:55 Береговая охрана-2. Фильм 11-й

06:25 Береговая охрана-2. Фильм 12-й

08:35 От Буга до Вислы

09:00 Новости дня

09:20 От Буга до Вислы

11:45 Береговая охрана-2

13:00 Новости дня

13:25 Береговая охрана-2

14:00 Военные новости

14:05 Береговая охрана-2

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

18:55 Освобождение

19:25 Цель вижу

21:15 Здравствуйте, товарищи!

22:15 Легендарные матчи. Чемпионат мира 2008. Хоккей. Россия - Канада

01:20 Кремль. Страницы истории

02:05 Сделано в СССР

02:20 Береговая охрана-2. Фильм 13-й



Мосфильм. Золотая коллекция



04:45 Тайны следствия. «Женские слезы», 1-я и 2-я серии

06:15 Раз на раз не приходится

07:30 Приключения Буратино

08:45 Ты - мне, я - тебе

10:20 Утренний обход

12:00 Не было печали

13:20 Пена

14:50 Вокзал для двоих

17:20 Гараж

19:05 Любовь и голуби

21:00 Опасно для жизни!

22:40 Раз на раз не приходится

00:00 Мигранты

01:45 Трактир на Пятницкой

03:10 Калина красная

04:50 Чисто английское убийство



















Программа передач СТС на 10 июня 2022 года Программа передач ТНТ на 10 июня 2022 года Программа передач Пятого канала на 10 июня 2022 года Программа передач ТВЦ на 10 июня 2022 года Программа передач СТС на 9 июня 2022 года



