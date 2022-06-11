Телепрограмма ТВ России на субботу 11 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на субботу 11 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Первый канал



01:25 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Порезанное кино-2»

11:20 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:10 Янтарная комната

15:00 Новости

15:15 Янтарная комната

16:30 Кто хочет стать миллионером?

18:00 Вечерние новости

18:20 На самом деле

19:20 Пусть говорят

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:15 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Россия - Азия. Прямой эфир из Москвы

01:15 Олег Видов. «С тобой и без тебя»

02:10 Наедине со всеми

04:15 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Башкортостан. Столовая горчица

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Ликвидация. 1-я - 6-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Народные песни с Алексеем Петрухиным

20:00 Вести

21:00 Вы мне подходите

00:40 Петр Первый. Завещание



ТВЦ



04:25 «Отель «Феникс». Сезон 2. 1-я - 4-я серии

07:20 Православная энциклопедия. Христианство и права ЛГБТ. Путешествие в Мещовск. Церковная реформа Петра Великого

07:45 Золотая парочка. 1-я серия

08:34 Золотая парочка. 2-я серия

09:25 Горбун

11:20 Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев

11:50 Екатерина Воронина

13:40 Назад в СССР. За рулём

14:30 События

14:45 Москва резиновая

15:20 Портрет любимого. 1-я - 4-я серии

18:45 Тень дракона. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 Русский шансон. Выйти из тени

22:55 Приговор. Михаил Ефремов

23:35 Дикие деньги. Бари Алибасов

00:15 Звёздный суд

00:55 Пьяная слава

01:35 Актёрские драмы. Остаться в живых

02:15 10 самых... Звездные долгожители

02:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

02:50 Бархатный сезон. 1-я - 4-я серии



НТВ



05:00 ЧП. Расследование

05:25 Не бойся, я с тобой! 1919

07:20 Смотр

08:00 Сегодня

08:15 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:15 Следствие вели...

18:00 По следу монстра

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:15 Ты не поверишь!

21:15 Секрет на миллион. Светлана Журова

23:10 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

23:55 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Делай свое дело»: Сергей Воронов и Ко

01:10 Дачный ответ

02:05 Шаман. Новая угроза. «Хавала», 1-я и 2-я серии. «Выкуп», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Такая работа. Отравители

05:10 Такая работа. Последняя роль

05:45 Такая работа. Химическая реакция

06:25 Такая работа. Опасный момент

07:00 Такая работа. Похождения трупа

07:35 Такая работа. Чарли должен умереть

08:20 Такая работа. Темная сторона

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Еще один шанс

10:55 Доброе утро

12:40 Самая обаятельная и привлекательная

14:15 След. Кошмар на улице Газовой

15:05 След. Одни дома

15:55 След. Игра втемную

16:40 След. Клуб джентльменов

17:25 След. Брат, милый брат

18:15 След. Свадьба всем на зависть

19:05 След. Доспехи мары

19:55 След. Вендетта чистой воды

20:40 След. Мертвая хватка

21:25 След. Белая стрела

22:25 След. Генетический мусор

23:15 След. Братство

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Вирус убийцы

01:45 Прокурорская проверка. Кремлевская таблетка

02:35 Прокурорская проверка. Тень синей бороды

03:25 Прокурорская проверка. Ребро Адама

04:10 Прокурорская проверка. Неестественный отбор



Домашний



04:40 По делам несовершеннолетних

06:20 Предсказания: 2022

08:10 Женская интуиция. 1-я и 2-я серии

10:30 Девичник. 1-я - 8-я серии

19:00 Великолепный век. 89-я и 90-я серии

22:45 Мужчина в моей голове

00:50 Гордость и предубеждение. 1-я - 3-я серии

03:30 Анжелика, маркиза ангелов



ТНТ



04:20 Открытый микрофон. Сезон 3. 47-я серия

05:10 Открытый микрофон. Сезон 3. 48-я серия

06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я - 39-я серии

09:00 Битва пикников. 8-я серия

09:30 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я - 44-я серии

15:00 Реальные пацаны. 147-я - 158-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 6-я серия

23:00 Stand up. Сезон 9. 211-я серия

00:00 Бегущий по лезвию

01:50 Импровизация. Сезон 4. 84-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 4. 85-я серия

03:25 Comedy Баттл. 12-я серия

04:10 Открытый микрофон. Сезон 3. 49-я серия



СТС



04:40 Воронины. Сезон 12. 24-я - 26-я серии

05:50 6 кадров

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики

06:10 Фиксики

06:20 Фиксики. Волшебная палочка

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Космическое путешествие

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Говорящая птица

07:00 Три кота. Пришла весна

07:10 Три кота. Папин брат

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Молочный зуб

07:25 Три кота. Осьминожка

07:30 Том и Джерри

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Дело в грибочке

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Буря лайков

08:25 Уральские пельмени. Нежная королева

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 18-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 214-я серия

10:00 Уральские пельмени. Триумфальная сварка

11:20 Путь домой

13:05 Ловушка для родителей

15:40 Трудный ребенок

17:15 Трудный ребенок 2

19:00 Зубная фея

21:00 Зов предков

22:55 Тихое место-2

00:40 Экипаж

03:10 Воронины. Сезон 12. 23-я - 26-я серии

04:40 Воронины. Сезон 17. 5-я серия



Матч ТВ



03:55 Неделя лёгкой атлетики

05:05 Несвободное падение. Оксана Костина

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Бельтран - Ф. Тейт

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:00 Новости

08:05 На всех широтах

11:55 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг вместе». Прямой эфир из Москвы

13:45 Регби. Чемпионат России. 1/2 финала. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Монино). Прямой эфир

15:45 Новости

15:50 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир из Смоленска

16:55 Пляжный футбол. Белоруссия - Россия. Прямой эфир

18:20 Новости

18:25 Неделя лёгкой атлетики

20:30 Все на Матч!

20:55 Новости

21:00 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. Д. Кудряшов - В. Вагабов. Прямой эфир из Москвы

23:00 Все на Матч!

23:40 На всех широтах

03:00 Диалоги о рыбалке

03:25 Новости

03:30 Неизведанная хоккейная Россия

03:55 Хоккей на траве. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо-Строитель» (Екатеринбург) - ЦОП Москомспорта (Москва)



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Кто наживается на Украине?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Армия Украины: 7 громких провалов

18:00 Годзилла-2: Король монстров

19:30 Новости

20:00 Годзилла-2: Король монстров

21:00 Рэмпейдж

23:00 Новости

23:25 Разлом

01:30 Волна

03:10 Смерти вопреки

04:40 Тайны Чапман



Звезда



02:20 Береговая охрана-2. Фильм 13-й

05:20 Береговая охрана-2. Фильм 15-й

06:50 31 июня

08:00 Новости дня

08:15 31 июня

09:30 Легенды кино. Сергей Филиппов

10:15 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Японская Советская Республика

11:00 Война миров. Когда один в поле воин

11:45 Не факт!

12:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. История Гимна СССР и РФ

13:40 Круиз-контроль

14:10 Морской бой

15:10 Дружина

18:00 Новости дня

18:30 Дружина

22:20 Ярослав. Тысячу лет назад

00:00 Десять фотографий. Роман Бабаян

00:40 От Буга до Вислы

02:55 По данным уголовного розыска...

04:05 31 июня



Мосфильм. Золотая коллекция



04:50 Чисто английское убийство

07:40 Мама

09:10 Мэри Поппинс, до свидания

11:45 Тот самый Мюнхгаузен

14:20 Д`Артаньян и три мушкетера. 1-я - 3-я серии

19:00 Анна Каренина. 1-я - 8-я серии

01:20 Война и мир



Время начала передач - московское.



















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