Телепрограмма ТВ России на субботу 11 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на субботу 11 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Первый канал
01:25 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Порезанное кино-2»
11:20 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:10 Янтарная комната
15:00 Новости
15:15 Янтарная комната
16:30 Кто хочет стать миллионером?
18:00 Вечерние новости
18:20 На самом деле
19:20 Пусть говорят
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:15 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Россия - Азия. Прямой эфир из Москвы
01:15 Олег Видов. «С тобой и без тебя»
02:10 Наедине со всеми
04:15 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Башкортостан. Столовая горчица
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Ликвидация. 1-я - 6-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Народные песни с Алексеем Петрухиным
20:00 Вести
21:00 Вы мне подходите
00:40 Петр Первый. Завещание
ТВЦ
04:25 «Отель «Феникс». Сезон 2. 1-я - 4-я серии
07:20 Православная энциклопедия. Христианство и права ЛГБТ. Путешествие в Мещовск. Церковная реформа Петра Великого
07:45 Золотая парочка. 1-я серия
08:34 Золотая парочка. 2-я серия
09:25 Горбун
11:20 Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев
11:50 Екатерина Воронина
13:40 Назад в СССР. За рулём
14:30 События
14:45 Москва резиновая
15:20 Портрет любимого. 1-я - 4-я серии
18:45 Тень дракона. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 Русский шансон. Выйти из тени
22:55 Приговор. Михаил Ефремов
23:35 Дикие деньги. Бари Алибасов
00:15 Звёздный суд
00:55 Пьяная слава
01:35 Актёрские драмы. Остаться в живых
02:15 10 самых... Звездные долгожители
02:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
02:50 Бархатный сезон. 1-я - 4-я серии
НТВ
05:00 ЧП. Расследование
05:25 Не бойся, я с тобой! 1919
07:20 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели...
18:00 По следу монстра
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:15 Ты не поверишь!
21:15 Секрет на миллион. Светлана Журова
23:10 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
23:55 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Делай свое дело»: Сергей Воронов и Ко
01:10 Дачный ответ
02:05 Шаман. Новая угроза. «Хавала», 1-я и 2-я серии. «Выкуп», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Такая работа. Отравители
05:10 Такая работа. Последняя роль
05:45 Такая работа. Химическая реакция
06:25 Такая работа. Опасный момент
07:00 Такая работа. Похождения трупа
07:35 Такая работа. Чарли должен умереть
08:20 Такая работа. Темная сторона
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Еще один шанс
10:55 Доброе утро
12:40 Самая обаятельная и привлекательная
14:15 След. Кошмар на улице Газовой
15:05 След. Одни дома
15:55 След. Игра втемную
16:40 След. Клуб джентльменов
17:25 След. Брат, милый брат
18:15 След. Свадьба всем на зависть
19:05 След. Доспехи мары
19:55 След. Вендетта чистой воды
20:40 След. Мертвая хватка
21:25 След. Белая стрела
22:25 След. Генетический мусор
23:15 След. Братство
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Вирус убийцы
01:45 Прокурорская проверка. Кремлевская таблетка
02:35 Прокурорская проверка. Тень синей бороды
03:25 Прокурорская проверка. Ребро Адама
04:10 Прокурорская проверка. Неестественный отбор
Домашний
04:40 По делам несовершеннолетних
06:20 Предсказания: 2022
08:10 Женская интуиция. 1-я и 2-я серии
10:30 Девичник. 1-я - 8-я серии
19:00 Великолепный век. 89-я и 90-я серии
22:45 Мужчина в моей голове
00:50 Гордость и предубеждение. 1-я - 3-я серии
03:30 Анжелика, маркиза ангелов
ТНТ
04:20 Открытый микрофон. Сезон 3. 47-я серия
05:10 Открытый микрофон. Сезон 3. 48-я серия
06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я - 39-я серии
09:00 Битва пикников. 8-я серия
09:30 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я - 44-я серии
15:00 Реальные пацаны. 147-я - 158-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 6-я серия
23:00 Stand up. Сезон 9. 211-я серия
00:00 Бегущий по лезвию
01:50 Импровизация. Сезон 4. 84-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 4. 85-я серия
03:25 Comedy Баттл. 12-я серия
04:10 Открытый микрофон. Сезон 3. 49-я серия
СТС
04:40 Воронины. Сезон 12. 24-я - 26-я серии
05:50 6 кадров
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики
06:10 Фиксики
06:20 Фиксики. Волшебная палочка
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Космическое путешествие
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Говорящая птица
07:00 Три кота. Пришла весна
07:10 Три кота. Папин брат
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Молочный зуб
07:25 Три кота. Осьминожка
07:30 Том и Джерри
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Дело в грибочке
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Буря лайков
08:25 Уральские пельмени. Нежная королева
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 18-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 214-я серия
10:00 Уральские пельмени. Триумфальная сварка
11:20 Путь домой
13:05 Ловушка для родителей
15:40 Трудный ребенок
17:15 Трудный ребенок 2
19:00 Зубная фея
21:00 Зов предков
22:55 Тихое место-2
00:40 Экипаж
03:10 Воронины. Сезон 12. 23-я - 26-я серии
04:40 Воронины. Сезон 17. 5-я серия
Матч ТВ
03:55 Неделя лёгкой атлетики
05:05 Несвободное падение. Оксана Костина
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Бельтран - Ф. Тейт
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:00 Новости
08:05 На всех широтах
11:55 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг вместе». Прямой эфир из Москвы
13:45 Регби. Чемпионат России. 1/2 финала. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Монино). Прямой эфир
15:45 Новости
15:50 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир из Смоленска
16:55 Пляжный футбол. Белоруссия - Россия. Прямой эфир
18:20 Новости
18:25 Неделя лёгкой атлетики
20:30 Все на Матч!
20:55 Новости
21:00 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. Д. Кудряшов - В. Вагабов. Прямой эфир из Москвы
23:00 Все на Матч!
23:40 На всех широтах
03:00 Диалоги о рыбалке
03:25 Новости
03:30 Неизведанная хоккейная Россия
03:55 Хоккей на траве. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо-Строитель» (Екатеринбург) - ЦОП Москомспорта (Москва)
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Кто наживается на Украине?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Армия Украины: 7 громких провалов
18:00 Годзилла-2: Король монстров
19:30 Новости
20:00 Годзилла-2: Король монстров
21:00 Рэмпейдж
23:00 Новости
23:25 Разлом
01:30 Волна
03:10 Смерти вопреки
04:40 Тайны Чапман
Звезда
02:20 Береговая охрана-2. Фильм 13-й
05:20 Береговая охрана-2. Фильм 15-й
06:50 31 июня
08:00 Новости дня
08:15 31 июня
09:30 Легенды кино. Сергей Филиппов
10:15 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Японская Советская Республика
11:00 Война миров. Когда один в поле воин
11:45 Не факт!
12:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. История Гимна СССР и РФ
13:40 Круиз-контроль
14:10 Морской бой
15:10 Дружина
18:00 Новости дня
18:30 Дружина
22:20 Ярослав. Тысячу лет назад
00:00 Десять фотографий. Роман Бабаян
00:40 От Буга до Вислы
02:55 По данным уголовного розыска...
04:05 31 июня
Мосфильм. Золотая коллекция
04:50 Чисто английское убийство
07:40 Мама
09:10 Мэри Поппинс, до свидания
11:45 Тот самый Мюнхгаузен
14:20 Д`Артаньян и три мушкетера. 1-я - 3-я серии
19:00 Анна Каренина. 1-я - 8-я серии
01:20 Война и мир
Время начала передач - московское.