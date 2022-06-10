Программа передач Первого канала на 11 июня 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 11 июня 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



10.06.2022



01:25 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Порезанное кино-2»

11:20 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:10 Янтарная комната

15:00 Новости

15:15 Янтарная комната

16:30 Кто хочет стать миллионером?

18:00 Вечерние новости

18:20 На самом деле

19:20 Пусть говорят

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:15 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Россия - Азия. Прямой эфир из Москвы

01:15 Олег Видов. «С тобой и без тебя»

02:10 Наедине со всеми

04:15 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.