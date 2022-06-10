Программа передач Первого канала на 11 июня 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 11 июня 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
10.06.2022
01:25 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Порезанное кино-2»
11:20 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:10 Янтарная комната
15:00 Новости
15:15 Янтарная комната
16:30 Кто хочет стать миллионером?
18:00 Вечерние новости
18:20 На самом деле
19:20 Пусть говорят
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:15 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Россия - Азия. Прямой эфир из Москвы
01:15 Олег Видов. «С тобой и без тебя»
02:10 Наедине со всеми
04:15 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.