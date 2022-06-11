Программа передач Россия 1 на 11 июня 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 11 июня 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
11.06.2022
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Башкортостан. Столовая горчица
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Ликвидация. 1-я - 6-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Народные песни с Алексеем Петрухиным
20:00 Вести
21:00 Вы мне подходите
00:40 Петр Первый. Завещание
В программе передач возможны изменения.