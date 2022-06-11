Программа передач ТВЦ на 11 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 11 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



11.06.2022



04:25 «Отель «Феникс». Сезон 2. 1-я - 4-я серии

07:20 Православная энциклопедия. Христианство и права ЛГБТ. Путешествие в Мещовск. Церковная реформа Петра Великого

07:45 Золотая парочка. 1-я серия

08:34 Золотая парочка. 2-я серия

09:25 Горбун

11:20 Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев

11:50 Екатерина Воронина

13:40 Назад в СССР. За рулём

14:30 События

14:45 Москва резиновая

15:20 Портрет любимого. 1-я - 4-я серии

18:45 Тень дракона. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 Русский шансон. Выйти из тени

22:55 Приговор. Михаил Ефремов

23:35 Дикие деньги. Бари Алибасов

00:15 Звёздный суд

00:55 Пьяная слава

01:35 Актёрские драмы. Остаться в живых

02:15 10 самых... Звездные долгожители

02:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

02:50 Бархатный сезон. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.