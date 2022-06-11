Программа передач ТВЦ на 11 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 11 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
11.06.2022
04:25 «Отель «Феникс». Сезон 2. 1-я - 4-я серии
07:20 Православная энциклопедия. Христианство и права ЛГБТ. Путешествие в Мещовск. Церковная реформа Петра Великого
07:45 Золотая парочка. 1-я серия
08:34 Золотая парочка. 2-я серия
09:25 Горбун
11:20 Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев
11:50 Екатерина Воронина
13:40 Назад в СССР. За рулём
14:30 События
14:45 Москва резиновая
15:20 Портрет любимого. 1-я - 4-я серии
18:45 Тень дракона. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 Русский шансон. Выйти из тени
22:55 Приговор. Михаил Ефремов
23:35 Дикие деньги. Бари Алибасов
00:15 Звёздный суд
00:55 Пьяная слава
01:35 Актёрские драмы. Остаться в живых
02:15 10 самых... Звездные долгожители
02:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
02:50 Бархатный сезон. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.