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Программа передач Пятого канала на 11 июня 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 11 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

11.06.2022

05:00 Такая работа. Отравители
05:10 Такая работа. Последняя роль
05:45 Такая работа. Химическая реакция
06:25 Такая работа. Опасный момент
07:00 Такая работа. Похождения трупа
07:35 Такая работа. Чарли должен умереть
08:20 Такая работа. Темная сторона
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Еще один шанс
10:55 Доброе утро
12:40 Самая обаятельная и привлекательная
14:15 След. Кошмар на улице Газовой
15:05 След. Одни дома
15:55 След. Игра втемную
16:40 След. Клуб джентльменов
17:25 След. Брат, милый брат
18:15 След. Свадьба всем на зависть
19:05 След. Доспехи мары
19:55 След. Вендетта чистой воды
20:40 След. Мертвая хватка
21:25 След. Белая стрела
22:25 След. Генетический мусор
23:15 След. Братство
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Вирус убийцы
01:45 Прокурорская проверка. Кремлевская таблетка
02:35 Прокурорская проверка. Тень синей бороды
03:25 Прокурорская проверка. Ребро Адама
04:10 Прокурорская проверка. Неестественный отбор

В программе передач возможны изменения.









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