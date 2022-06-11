Программа передач Пятого канала на 11 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 11 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



11.06.2022



05:00 Такая работа. Отравители

05:10 Такая работа. Последняя роль

05:45 Такая работа. Химическая реакция

06:25 Такая работа. Опасный момент

07:00 Такая работа. Похождения трупа

07:35 Такая работа. Чарли должен умереть

08:20 Такая работа. Темная сторона

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Еще один шанс

10:55 Доброе утро

12:40 Самая обаятельная и привлекательная

14:15 След. Кошмар на улице Газовой

15:05 След. Одни дома

15:55 След. Игра втемную

16:40 След. Клуб джентльменов

17:25 След. Брат, милый брат

18:15 След. Свадьба всем на зависть

19:05 След. Доспехи мары

19:55 След. Вендетта чистой воды

20:40 След. Мертвая хватка

21:25 След. Белая стрела

22:25 След. Генетический мусор

23:15 След. Братство

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Вирус убийцы

01:45 Прокурорская проверка. Кремлевская таблетка

02:35 Прокурорская проверка. Тень синей бороды

03:25 Прокурорская проверка. Ребро Адама

04:10 Прокурорская проверка. Неестественный отбор



В программе передач возможны изменения.