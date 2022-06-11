Программа передач ТНТ на 11 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 11 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



11.06.2022



04:20 Открытый микрофон. Сезон 3. 47-я серия

05:10 Открытый микрофон. Сезон 3. 48-я серия

06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я - 39-я серии

09:00 Битва пикников. 8-я серия

09:30 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я - 44-я серии

15:00 Реальные пацаны. 147-я - 158-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 6-я серия

23:00 Stand up. Сезон 9. 211-я серия

00:00 Бегущий по лезвию

01:50 Импровизация. Сезон 4. 84-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 4. 85-я серия

03:25 Comedy Баттл. 12-я серия

04:10 Открытый микрофон. Сезон 3. 49-я серия



В программе передач возможны изменения.