Программа передач ТНТ на 11 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 11 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
11.06.2022
04:20 Открытый микрофон. Сезон 3. 47-я серия
05:10 Открытый микрофон. Сезон 3. 48-я серия
06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я - 39-я серии
09:00 Битва пикников. 8-я серия
09:30 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я - 44-я серии
15:00 Реальные пацаны. 147-я - 158-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 6-я серия
23:00 Stand up. Сезон 9. 211-я серия
00:00 Бегущий по лезвию
01:50 Импровизация. Сезон 4. 84-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 4. 85-я серия
03:25 Comedy Баттл. 12-я серия
04:10 Открытый микрофон. Сезон 3. 49-я серия
В программе передач возможны изменения.