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Программа передач СТС на 11 июня 2022 года


Телепрограмма СТС на 11 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

11.06.2022

04:40 Воронины. Сезон 12. 24-я - 26-я серии
05:50 6 кадров
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики
06:10 Фиксики
06:20 Фиксики. Волшебная палочка
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Космическое путешествие
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Говорящая птица
07:00 Три кота. Пришла весна
07:10 Три кота. Папин брат
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Молочный зуб
07:25 Три кота. Осьминожка
07:30 Том и Джерри
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Дело в грибочке
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Буря лайков
08:25 Уральские пельмени. Нежная королева
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 18-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 214-я серия
10:00 Уральские пельмени. Триумфальная сварка
11:20 Путь домой
13:05 Ловушка для родителей
15:40 Трудный ребенок
17:15 Трудный ребенок 2
19:00 Зубная фея
21:00 Зов предков
22:55 Тихое место-2
00:40 Экипаж
03:10 Воронины. Сезон 12. 23-я - 26-я серии
04:40 Воронины. Сезон 17. 5-я серия

В программе передач возможны изменения.









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