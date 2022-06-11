Программа передач СТС на 11 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 11 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



11.06.2022



04:40 Воронины. Сезон 12. 24-я - 26-я серии

05:50 6 кадров

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики

06:10 Фиксики

06:20 Фиксики. Волшебная палочка

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Космическое путешествие

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Говорящая птица

07:00 Три кота. Пришла весна

07:10 Три кота. Папин брат

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Молочный зуб

07:25 Три кота. Осьминожка

07:30 Том и Джерри

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Дело в грибочке

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Буря лайков

08:25 Уральские пельмени. Нежная королева

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 18-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 214-я серия

10:00 Уральские пельмени. Триумфальная сварка

11:20 Путь домой

13:05 Ловушка для родителей

15:40 Трудный ребенок

17:15 Трудный ребенок 2

19:00 Зубная фея

21:00 Зов предков

22:55 Тихое место-2

00:40 Экипаж

03:10 Воронины. Сезон 12. 23-я - 26-я серии

04:40 Воронины. Сезон 17. 5-я серия



В программе передач возможны изменения.