Программа передач Матч ТВ на 11 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 11 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



11.06.2022



03:55 Неделя лёгкой атлетики

05:05 Несвободное падение. Оксана Костина

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Бельтран - Ф. Тейт

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:00 Новости

08:05 На всех широтах

11:55 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг вместе». Прямой эфир из Москвы

13:45 Регби. Чемпионат России. 1/2 финала. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Монино). Прямой эфир

15:45 Новости

15:50 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир из Смоленска

16:55 Пляжный футбол. Белоруссия - Россия. Прямой эфир

18:20 Новости

18:25 Неделя лёгкой атлетики

20:30 Все на Матч!

20:55 Новости

21:00 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. Д. Кудряшов - В. Вагабов. Прямой эфир из Москвы

23:00 Все на Матч!

23:40 На всех широтах

03:00 Диалоги о рыбалке

03:25 Новости

03:30 Неизведанная хоккейная Россия

03:55 Хоккей на траве. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо-Строитель» (Екатеринбург) - ЦОП Москомспорта (Москва)



В программе передач возможны изменения.