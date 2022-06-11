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Программа передач Матч ТВ на 11 июня 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 11 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

11.06.2022

03:55 Неделя лёгкой атлетики
05:05 Несвободное падение. Оксана Костина
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Бельтран - Ф. Тейт
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:00 Новости
08:05 На всех широтах
11:55 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг вместе». Прямой эфир из Москвы
13:45 Регби. Чемпионат России. 1/2 финала. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Монино). Прямой эфир
15:45 Новости
15:50 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир из Смоленска
16:55 Пляжный футбол. Белоруссия - Россия. Прямой эфир
18:20 Новости
18:25 Неделя лёгкой атлетики
20:30 Все на Матч!
20:55 Новости
21:00 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. Д. Кудряшов - В. Вагабов. Прямой эфир из Москвы
23:00 Все на Матч!
23:40 На всех широтах
03:00 Диалоги о рыбалке
03:25 Новости
03:30 Неизведанная хоккейная Россия
03:55 Хоккей на траве. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо-Строитель» (Екатеринбург) - ЦОП Москомспорта (Москва)

В программе передач возможны изменения.









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