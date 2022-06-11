Программа передач РЕН ТВ на 11 июня 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 11 июня 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



11.06.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Кто наживается на Украине?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Армия Украины: 7 громких провалов

18:00 Годзилла-2: Король монстров

19:30 Новости

20:00 Годзилла-2: Король монстров

21:00 Рэмпейдж

23:00 Новости

23:25 Разлом

01:30 Волна

03:10 Смерти вопреки

04:40 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.