Программа передач канала Звезда на 11 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 11 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



11.06.2022



02:20 Береговая охрана-2. Фильм 13-й

05:20 Береговая охрана-2. Фильм 15-й

06:50 31 июня

08:00 Новости дня

08:15 31 июня

09:30 Легенды кино. Сергей Филиппов

10:15 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Японская Советская Республика

11:00 Война миров. Когда один в поле воин

11:45 Не факт!

12:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. История Гимна СССР и РФ

13:40 Круиз-контроль

14:10 Морской бой

15:10 Дружина

18:00 Новости дня

18:30 Дружина

22:20 Ярослав. Тысячу лет назад

00:00 Десять фотографий. Роман Бабаян

00:40 От Буга до Вислы

02:55 По данным уголовного розыска...

04:05 31 июня



В программе передач возможны изменения.