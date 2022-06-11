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Программа передач канала Звезда на 11 июня 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на 11 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

11.06.2022

02:20 Береговая охрана-2. Фильм 13-й
05:20 Береговая охрана-2. Фильм 15-й
06:50 31 июня
08:00 Новости дня
08:15 31 июня
09:30 Легенды кино. Сергей Филиппов
10:15 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Японская Советская Республика
11:00 Война миров. Когда один в поле воин
11:45 Не факт!
12:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. История Гимна СССР и РФ
13:40 Круиз-контроль
14:10 Морской бой
15:10 Дружина
18:00 Новости дня
18:30 Дружина
22:20 Ярослав. Тысячу лет назад
00:00 Десять фотографий. Роман Бабаян
00:40 От Буга до Вислы
02:55 По данным уголовного розыска...
04:05 31 июня

В программе передач возможны изменения.









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