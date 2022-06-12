Телепрограмма ТВ России на воскресенье 12 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на воскресенье 12 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 12.06.2022



Первый канал



04:15 Россия от края до края

06:00 Новости

06:10 Тот, кто читает мысли. 7-я и 8-я серии

07:45 Играй, гармонь любимая!

08:25 Часовой

08:55 Здоровье

10:00 Новости

10:15 Юность етра

12:00 Новости

12:15 Юность Петра

13:15 В начале славных дел

15:00 Новости

15:15 В начале славных дел

16:05 Сказ про то, как царь Петр арапа женил

18:00 Вечерние новости

18:20 «Империя: Петр I». Главы 1-я - 4-я

21:00 Время

21:45 «Империя: Петр I». Главы 1-я - 4-я

23:05 Пётр Первый

02:30 Наедине со всеми

04:00 Россия от края до края



Россия 1



00:40 Петр Первый. Завещание

05:20 Берега любви

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации

13:00 Ликвидация. 7-я - 10-я серии

17:00 Вести

18:00 Большой праздничный концерт, посвященный Дню России. Прямая трансляция с Красной площади

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 А о Петре ведайте...

02:25 Ночной гость

04:00 Берега любви



ТВЦ



04:59 Бархатный сезон. 4-я серия

05:45 Высоко над страхом. 1-я серия

06:29 Высоко над страхом. 2-я серия

07:15 Екатерина Воронина

09:00 Большое кино. Джентльмены удачи

09:25 Барышня-крестьянка

11:30 Надежда Румянцева. Неподдающаяся

12:15 Неподдающиеся

13:45 Назад в СССР. Совдетство

14:30 Московская неделя

15:00 «Погода в доме». Юмористический концерт

16:45 Интим не предлагать

18:30 Тайна последней главы. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 Песни нашего двора. 12 июня

23:35 «Бедные родственники» советской эстрады»

00:10 Легенды советской эстрады. Звёздные гастроли

00:55 Шоу и бизнес

01:35 Актёрские драмы. Общага

02:15 След тигра

03:45 Горбун



НТВ



02:05 Шаман. Новая угроза. «Хавала», 1-я и 2-я серии. «Выкуп», 1-я и 2-я серии

05:05 Вызов

06:40 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:15 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Ты супер! 60+». Новый сезон

22:55 Отставник. Один за всех

00:55 Отставник. Спасти врага

02:30 Шаман. Новая угроза. «Пристав», 1-я и 2-я серии. «Ложная версия», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Маша и Медведь

05:10 Доброе утро

06:35 За спичками

08:10 Обыкновенное чудо. 1-я серия

09:30 Обыкновенное чудо. 2-я серия

10:55 Самая обаятельная и привлекательная

12:25 Спортлото-82

14:20 Каникулы строгого режима. 1-я - 3-я серии

17:10 Отставник. 1-я часть

18:05 Отставник. 2-я часть

19:00 Отставник-2. Своих не бросаем

20:50 Отставник-3

22:35 Отставник. Позывной «бродяга«. 1-я серия

23:30 Отставник. Позывной «бродяга«. 2-я серия

00:30 Спортлото-82

02:00 Обыкновенное чудо. 1-я серия

03:05 Обыкновенное чудо. 2-я серия

04:10 Улицы разбитых фонарей-3. Человек со шрамом



Домашний



03:30 Анжелика, маркиза ангелов

05:20 Лаборатория любви

06:10 6 кадров

06:40 Незабытая. 1-я - 4-я серии

10:30 Моя любимая мишень. 1-я - 4-я серии

14:40 Голос ангела. 1-я - 4-я серии

19:00 Великолепный век. 91-я и 92-я серии

22:40 Женская интуиция. 1-я и 2-я серии

00:45 Гордость и предубеждение. 4-я - 6-я серии

03:15 Великолепная Анжелика

04:55 Лаборатория любви



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 50-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я - 48-я серии

08:30 Бузова на кухне. Сезон 2. 24-я серия

09:00 Перезагрузка. 508-я серия

09:30 СашаТаня. Сезон 7. 252-я - 257-я серии

12:30 Ольга. Сезон 4. 57-я - 73-я серии

21:00 Однажды в России. Сезон 9. 223-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 8. 201-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 3. 44-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 347-я серия

01:10 Битва экстрасенсов. 349-я серия

02:20 Импровизация. Сезон 4. 86-я серия

03:10 Импровизация. Сезон 4. 87-я серия

03:55 Comedy Баттл. 13-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 3. 51-я серия



СТС



04:40 Воронины. Сезон 17. 5-я - 7-я серии

05:50 6 кадров

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики. Рычаг

06:10 Фиксики

06:20 Фиксики. Застежка-молния

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Сны на заказ

06:50 Три кота

06:55 Три кота

07:00 Три кота. Супергерои

07:05 Три кота. Воздушные змеи

07:10 Три кота. Осьминожка

07:15 Три кота. День черного кота

07:20 Три кота. В поисках кита

07:25 Три кота. Танец Миу-Миу с Карамелькой

07:30 Царевны. Золотой сундук

07:40 Царевны. Всех ценнее

07:45 Царевны. Принц Васко

07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Х»

09:00 Рогов+. 3-я серия

10:00 Уральские пельмени. #мужскойподход

10:10 Смешарики. Легенда о золотом драконе

11:45 Смешарики. Дежавю

13:25 Подарок с характером

15:15 Дорогой папа

17:00 Миллиард

19:00 Домовой

21:00 Кома

23:10 Белый снег

01:45 Днюха!

03:15 Воронины. Сезон 17. 5-я - 9-я серии



Матч ТВ



05:00 Смешанные единоборства. UFC. Г. Тейшейр - И. Прохазка. В. Шевченко - Т. Сантос. Прямой эфир из Сингапура

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 На всех широтах

12:50 Новости

12:55 Все на Матч!

13:25 Регби. Чемпионат России. 1/2 финала. «Локомотив-Пенза» - «Стрела» (Казань). Прямой эфир

15:25 Все на Матч!

15:50 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир из Смоленска

16:55 Пляжный футбол. Белоруссия - Россия. Прямой эфир

18:20 Новости

18:25 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Белчер - Ф. Тейт

19:25 Смешанные единоборства. UFC. Г. Тейшейр - И. Прохазка. В. Шевченко - Т. Сантос

20:25 Все на Матч!

20:55 Новости

21:00 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Зенит» (Россия)

23:00 Все на Матч!

23:40 На всех широтах

03:00 Диалоги о рыбалке

03:25 Новости

03:30 Неизведанная хоккейная Россия

03:55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки. От кого Россия защищает Украину?

12:30 Новости

13:00 Засекреченные списки. От кого Россия защищает Украину?

15:35 Призрак

16:30 Новости

17:00 Призрак

18:15 Как я стал русским

19:30 Новости

20:00 Как я стал русским

20:35 Тайна печати дракона

23:00 Добров в эфире

23:55 «Глупота по-американски» Концерт Михаила Задорнова

01:45 Вещий Олег. Обретенная быль

03:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:05 31 июня

06:20 Ярослав. Тысячу лет назад

08:00 Новости дня

08:15 Свадьба с приданым

10:20 Любить по-русски

12:00 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская жестокость

13:00 Новости дня

13:15 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская угроза

14:10 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Немытая и пьющая Россия

15:05 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Покорность и долготерпение русского народа

16:05 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская отсталость

17:00 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Тюрьма народов

18:00 Новости дня

18:15 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022«. Финал

20:50 Любить по-русски 2

22:30 Любить по-русски 3. Губернатор

00:05 Вещий Олег

01:30 Русь изначальная

03:50 Светлый путь



Мосфильм. Золотая коллекция



01:20 Война и мир

08:10 Спокойный день в конце войны

08:45 Андрей Рублев

12:00 Зеленый фургон

14:30 Достояние республики

17:00 Неуловимые мстители

18:25 Новые приключения неуловимых

19:50 Корона Российской империи, или Снова неуловимые

22:20 Десять негритят

00:45 Асса

03:10 Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви



Время начала передач - московское.



















Программа передач канала Звезда на 12 июня 2022 года Программа передач Матч ТВ на 12 июня 2022 года Программа передач СТС на 12 июня 2022 года Программа передач ТНТ на 12 июня 2022 года Программа передач Пятого канала на 12 июня 2022 года



