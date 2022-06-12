Телепрограмма ТВ России на воскресенье 12 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на воскресенье 12 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 12.06.2022
Первый канал
04:15 Россия от края до края
06:00 Новости
06:10 Тот, кто читает мысли. 7-я и 8-я серии
07:45 Играй, гармонь любимая!
08:25 Часовой
08:55 Здоровье
10:00 Новости
10:15 Юность етра
12:00 Новости
12:15 Юность Петра
13:15 В начале славных дел
15:00 Новости
15:15 В начале славных дел
16:05 Сказ про то, как царь Петр арапа женил
18:00 Вечерние новости
18:20 «Империя: Петр I». Главы 1-я - 4-я
21:00 Время
21:45 «Империя: Петр I». Главы 1-я - 4-я
23:05 Пётр Первый
02:30 Наедине со всеми
04:00 Россия от края до края
Россия 1
00:40 Петр Первый. Завещание
05:20 Берега любви
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации
13:00 Ликвидация. 7-я - 10-я серии
17:00 Вести
18:00 Большой праздничный концерт, посвященный Дню России. Прямая трансляция с Красной площади
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 А о Петре ведайте...
02:25 Ночной гость
04:00 Берега любви
ТВЦ
04:59 Бархатный сезон. 4-я серия
05:45 Высоко над страхом. 1-я серия
06:29 Высоко над страхом. 2-я серия
07:15 Екатерина Воронина
09:00 Большое кино. Джентльмены удачи
09:25 Барышня-крестьянка
11:30 Надежда Румянцева. Неподдающаяся
12:15 Неподдающиеся
13:45 Назад в СССР. Совдетство
14:30 Московская неделя
15:00 «Погода в доме». Юмористический концерт
16:45 Интим не предлагать
18:30 Тайна последней главы. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 Песни нашего двора. 12 июня
23:35 «Бедные родственники» советской эстрады»
00:10 Легенды советской эстрады. Звёздные гастроли
00:55 Шоу и бизнес
01:35 Актёрские драмы. Общага
02:15 След тигра
03:45 Горбун
НТВ
02:05 Шаман. Новая угроза. «Хавала», 1-я и 2-я серии. «Выкуп», 1-я и 2-я серии
05:05 Вызов
06:40 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:15 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Ты супер! 60+». Новый сезон
22:55 Отставник. Один за всех
00:55 Отставник. Спасти врага
02:30 Шаман. Новая угроза. «Пристав», 1-я и 2-я серии. «Ложная версия», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Маша и Медведь
05:10 Доброе утро
06:35 За спичками
08:10 Обыкновенное чудо. 1-я серия
09:30 Обыкновенное чудо. 2-я серия
10:55 Самая обаятельная и привлекательная
12:25 Спортлото-82
14:20 Каникулы строгого режима. 1-я - 3-я серии
17:10 Отставник. 1-я часть
18:05 Отставник. 2-я часть
19:00 Отставник-2. Своих не бросаем
20:50 Отставник-3
22:35 Отставник. Позывной «бродяга«. 1-я серия
23:30 Отставник. Позывной «бродяга«. 2-я серия
00:30 Спортлото-82
02:00 Обыкновенное чудо. 1-я серия
03:05 Обыкновенное чудо. 2-я серия
04:10 Улицы разбитых фонарей-3. Человек со шрамом
Домашний
03:30 Анжелика, маркиза ангелов
05:20 Лаборатория любви
06:10 6 кадров
06:40 Незабытая. 1-я - 4-я серии
10:30 Моя любимая мишень. 1-я - 4-я серии
14:40 Голос ангела. 1-я - 4-я серии
19:00 Великолепный век. 91-я и 92-я серии
22:40 Женская интуиция. 1-я и 2-я серии
00:45 Гордость и предубеждение. 4-я - 6-я серии
03:15 Великолепная Анжелика
04:55 Лаборатория любви
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 50-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я - 48-я серии
08:30 Бузова на кухне. Сезон 2. 24-я серия
09:00 Перезагрузка. 508-я серия
09:30 СашаТаня. Сезон 7. 252-я - 257-я серии
12:30 Ольга. Сезон 4. 57-я - 73-я серии
21:00 Однажды в России. Сезон 9. 223-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 8. 201-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 3. 44-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 347-я серия
01:10 Битва экстрасенсов. 349-я серия
02:20 Импровизация. Сезон 4. 86-я серия
03:10 Импровизация. Сезон 4. 87-я серия
03:55 Comedy Баттл. 13-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 3. 51-я серия
СТС
04:40 Воронины. Сезон 17. 5-я - 7-я серии
05:50 6 кадров
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики. Рычаг
06:10 Фиксики
06:20 Фиксики. Застежка-молния
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Сны на заказ
06:50 Три кота
06:55 Три кота
07:00 Три кота. Супергерои
07:05 Три кота. Воздушные змеи
07:10 Три кота. Осьминожка
07:15 Три кота. День черного кота
07:20 Три кота. В поисках кита
07:25 Три кота. Танец Миу-Миу с Карамелькой
07:30 Царевны. Золотой сундук
07:40 Царевны. Всех ценнее
07:45 Царевны. Принц Васко
07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Х»
09:00 Рогов+. 3-я серия
10:00 Уральские пельмени. #мужскойподход
10:10 Смешарики. Легенда о золотом драконе
11:45 Смешарики. Дежавю
13:25 Подарок с характером
15:15 Дорогой папа
17:00 Миллиард
19:00 Домовой
21:00 Кома
23:10 Белый снег
01:45 Днюха!
03:15 Воронины. Сезон 17. 5-я - 9-я серии
Матч ТВ
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Г. Тейшейр - И. Прохазка. В. Шевченко - Т. Сантос. Прямой эфир из Сингапура
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 На всех широтах
12:50 Новости
12:55 Все на Матч!
13:25 Регби. Чемпионат России. 1/2 финала. «Локомотив-Пенза» - «Стрела» (Казань). Прямой эфир
15:25 Все на Матч!
15:50 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир из Смоленска
16:55 Пляжный футбол. Белоруссия - Россия. Прямой эфир
18:20 Новости
18:25 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Белчер - Ф. Тейт
19:25 Смешанные единоборства. UFC. Г. Тейшейр - И. Прохазка. В. Шевченко - Т. Сантос
20:25 Все на Матч!
20:55 Новости
21:00 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Зенит» (Россия)
23:00 Все на Матч!
23:40 На всех широтах
03:00 Диалоги о рыбалке
03:25 Новости
03:30 Неизведанная хоккейная Россия
03:55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки. От кого Россия защищает Украину?
12:30 Новости
13:00 Засекреченные списки. От кого Россия защищает Украину?
15:35 Призрак
16:30 Новости
17:00 Призрак
18:15 Как я стал русским
19:30 Новости
20:00 Как я стал русским
20:35 Тайна печати дракона
23:00 Добров в эфире
23:55 «Глупота по-американски» Концерт Михаила Задорнова
01:45 Вещий Олег. Обретенная быль
03:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:05 31 июня
06:20 Ярослав. Тысячу лет назад
08:00 Новости дня
08:15 Свадьба с приданым
10:20 Любить по-русски
12:00 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская жестокость
13:00 Новости дня
13:15 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская угроза
14:10 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Немытая и пьющая Россия
15:05 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Покорность и долготерпение русского народа
16:05 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская отсталость
17:00 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Тюрьма народов
18:00 Новости дня
18:15 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022«. Финал
20:50 Любить по-русски 2
22:30 Любить по-русски 3. Губернатор
00:05 Вещий Олег
01:30 Русь изначальная
03:50 Светлый путь
Мосфильм. Золотая коллекция
01:20 Война и мир
08:10 Спокойный день в конце войны
08:45 Андрей Рублев
12:00 Зеленый фургон
14:30 Достояние республики
17:00 Неуловимые мстители
18:25 Новые приключения неуловимых
19:50 Корона Российской империи, или Снова неуловимые
22:20 Десять негритят
00:45 Асса
03:10 Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви
Время начала передач - московское.