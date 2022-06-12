Программа передач Первого канала на 12 июня 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 12 июня 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
12.06.2022
04:15 Россия от края до края
06:00 Новости
06:10 Тот, кто читает мысли. 7-я и 8-я серии
07:45 Играй, гармонь любимая!
08:25 Часовой
08:55 Здоровье
10:00 Новости
10:15 Юность етра
12:00 Новости
12:15 Юность Петра
13:15 В начале славных дел
15:00 Новости
15:15 В начале славных дел
16:05 Сказ про то, как царь Петр арапа женил
18:00 Вечерние новости
18:20 «Империя: Петр I». Главы 1-я - 4-я
21:00 Время
21:45 «Империя: Петр I». Главы 1-я - 4-я
23:05 Пётр Первый
02:30 Наедине со всеми
04:00 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.