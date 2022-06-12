Программа передач Первого канала на 12 июня 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 12 июня 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



12.06.2022



04:15 Россия от края до края

06:00 Новости

06:10 Тот, кто читает мысли. 7-я и 8-я серии

07:45 Играй, гармонь любимая!

08:25 Часовой

08:55 Здоровье

10:00 Новости

10:15 Юность етра

12:00 Новости

12:15 Юность Петра

13:15 В начале славных дел

15:00 Новости

15:15 В начале славных дел

16:05 Сказ про то, как царь Петр арапа женил

18:00 Вечерние новости

18:20 «Империя: Петр I». Главы 1-я - 4-я

21:00 Время

21:45 «Империя: Петр I». Главы 1-я - 4-я

23:05 Пётр Первый

02:30 Наедине со всеми

04:00 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.