Программа передач Россия 1 на 12 июня 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 12 июня 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



12.06.2022





00:40 Петр Первый. Завещание

05:20 Берега любви

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации

13:00 Ликвидация. 7-я - 10-я серии

17:00 Вести

18:00 Большой праздничный концерт, посвященный Дню России. Прямая трансляция с Красной площади

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 А о Петре ведайте...

02:25 Ночной гость

04:00 Берега любви



В программе передач возможны изменения.