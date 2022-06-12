Программа передач Россия 1 на 12 июня 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 12 июня 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
12.06.2022
00:40 Петр Первый. Завещание
05:20 Берега любви
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации
13:00 Ликвидация. 7-я - 10-я серии
17:00 Вести
18:00 Большой праздничный концерт, посвященный Дню России. Прямая трансляция с Красной площади
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 А о Петре ведайте...
02:25 Ночной гость
04:00 Берега любви
В программе передач возможны изменения.