Программа передач ТВЦ на 12 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 12 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



12.06.2022



04:59 Бархатный сезон. 4-я серия

05:45 Высоко над страхом. 1-я серия

06:29 Высоко над страхом. 2-я серия

07:15 Екатерина Воронина

09:00 Большое кино. Джентльмены удачи

09:25 Барышня-крестьянка

11:30 Надежда Румянцева. Неподдающаяся

12:15 Неподдающиеся

13:45 Назад в СССР. Совдетство

14:30 Московская неделя

15:00 «Погода в доме». Юмористический концерт

16:45 Интим не предлагать

18:30 Тайна последней главы. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 Песни нашего двора. 12 июня

23:35 «Бедные родственники» советской эстрады»

00:10 Легенды советской эстрады. Звёздные гастроли

00:55 Шоу и бизнес

01:35 Актёрские драмы. Общага

02:15 След тигра

03:45 Горбун



В программе передач возможны изменения.