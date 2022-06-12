Программа передач ТВЦ на 12 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 12 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
12.06.2022
04:59 Бархатный сезон. 4-я серия
05:45 Высоко над страхом. 1-я серия
06:29 Высоко над страхом. 2-я серия
07:15 Екатерина Воронина
09:00 Большое кино. Джентльмены удачи
09:25 Барышня-крестьянка
11:30 Надежда Румянцева. Неподдающаяся
12:15 Неподдающиеся
13:45 Назад в СССР. Совдетство
14:30 Московская неделя
15:00 «Погода в доме». Юмористический концерт
16:45 Интим не предлагать
18:30 Тайна последней главы. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 Песни нашего двора. 12 июня
23:35 «Бедные родственники» советской эстрады»
00:10 Легенды советской эстрады. Звёздные гастроли
00:55 Шоу и бизнес
01:35 Актёрские драмы. Общага
02:15 След тигра
03:45 Горбун
В программе передач возможны изменения.