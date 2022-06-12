Программа передач НТВ на 12 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 12 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



12.06.2022



02:05 Шаман. Новая угроза. «Хавала», 1-я и 2-я серии. «Выкуп», 1-я и 2-я серии

05:05 Вызов

06:40 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:15 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Ты супер! 60+». Новый сезон

22:55 Отставник. Один за всех

00:55 Отставник. Спасти врага

02:30 Шаман. Новая угроза. «Пристав», 1-я и 2-я серии. «Ложная версия», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.