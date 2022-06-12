Программа передач НТВ на 12 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 12 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
12.06.2022
02:05 Шаман. Новая угроза. «Хавала», 1-я и 2-я серии. «Выкуп», 1-я и 2-я серии
05:05 Вызов
06:40 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:15 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Ты супер! 60+». Новый сезон
22:55 Отставник. Один за всех
00:55 Отставник. Спасти врага
02:30 Шаман. Новая угроза. «Пристав», 1-я и 2-я серии. «Ложная версия», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.