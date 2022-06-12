Программа передач Пятого канала на 12 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 12 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
12.06.2022
05:00 Маша и Медведь
05:10 Доброе утро
06:35 За спичками
08:10 Обыкновенное чудо. 1-я серия
09:30 Обыкновенное чудо. 2-я серия
10:55 Самая обаятельная и привлекательная
12:25 Спортлото-82
14:20 Каникулы строгого режима. 1-я - 3-я серии
17:10 Отставник. 1-я часть
18:05 Отставник. 2-я часть
19:00 Отставник-2. Своих не бросаем
20:50 Отставник-3
22:35 Отставник. Позывной «бродяга«. 1-я серия
23:30 Отставник. Позывной «бродяга«. 2-я серия
00:30 Спортлото-82
02:00 Обыкновенное чудо. 1-я серия
03:05 Обыкновенное чудо. 2-я серия
04:10 Улицы разбитых фонарей-3. Человек со шрамом
В программе передач возможны изменения.