Программа передач Пятого канала на 12 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 12 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



12.06.2022



05:00 Маша и Медведь

05:10 Доброе утро

06:35 За спичками

08:10 Обыкновенное чудо. 1-я серия

09:30 Обыкновенное чудо. 2-я серия

10:55 Самая обаятельная и привлекательная

12:25 Спортлото-82

14:20 Каникулы строгого режима. 1-я - 3-я серии

17:10 Отставник. 1-я часть

18:05 Отставник. 2-я часть

19:00 Отставник-2. Своих не бросаем

20:50 Отставник-3

22:35 Отставник. Позывной «бродяга«. 1-я серия

23:30 Отставник. Позывной «бродяга«. 2-я серия

00:30 Спортлото-82

02:00 Обыкновенное чудо. 1-я серия

03:05 Обыкновенное чудо. 2-я серия

04:10 Улицы разбитых фонарей-3. Человек со шрамом



В программе передач возможны изменения.