Программа передач Домашний на 12 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 12 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
12.06.2022
03:30 Анжелика, маркиза ангелов
05:20 Лаборатория любви
06:10 6 кадров
06:40 Незабытая. 1-я - 4-я серии
10:30 Моя любимая мишень. 1-я - 4-я серии
14:40 Голос ангела. 1-я - 4-я серии
19:00 Великолепный век. 91-я и 92-я серии
22:40 Женская интуиция. 1-я и 2-я серии
00:45 Гордость и предубеждение. 4-я - 6-я серии
03:15 Великолепная Анжелика
04:55 Лаборатория любви
В телепрограмме возможны изменения.