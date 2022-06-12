Программа передач Домашний на 12 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 12 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



12.06.2022



03:30 Анжелика, маркиза ангелов

05:20 Лаборатория любви

06:10 6 кадров

06:40 Незабытая. 1-я - 4-я серии

10:30 Моя любимая мишень. 1-я - 4-я серии

14:40 Голос ангела. 1-я - 4-я серии

19:00 Великолепный век. 91-я и 92-я серии

22:40 Женская интуиция. 1-я и 2-я серии

00:45 Гордость и предубеждение. 4-я - 6-я серии

03:15 Великолепная Анжелика

04:55 Лаборатория любви



В телепрограмме возможны изменения.