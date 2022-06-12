Программа передач ТНТ на 12 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 12 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
12.06.2022
05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 50-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я - 48-я серии
08:30 Бузова на кухне. Сезон 2. 24-я серия
09:00 Перезагрузка. 508-я серия
09:30 СашаТаня. Сезон 7. 252-я - 257-я серии
12:30 Ольга. Сезон 4. 57-я - 73-я серии
21:00 Однажды в России. Сезон 9. 223-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 8. 201-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 3. 44-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 347-я серия
01:10 Битва экстрасенсов. 349-я серия
02:20 Импровизация. Сезон 4. 86-я серия
03:10 Импровизация. Сезон 4. 87-я серия
03:55 Comedy Баттл. 13-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 3. 51-я серия
В программе передач возможны изменения.