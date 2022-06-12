Программа передач ТНТ на 12 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 12 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



12.06.2022



05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 50-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я - 48-я серии

08:30 Бузова на кухне. Сезон 2. 24-я серия

09:00 Перезагрузка. 508-я серия

09:30 СашаТаня. Сезон 7. 252-я - 257-я серии

12:30 Ольга. Сезон 4. 57-я - 73-я серии

21:00 Однажды в России. Сезон 9. 223-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 8. 201-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 3. 44-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 347-я серия

01:10 Битва экстрасенсов. 349-я серия

02:20 Импровизация. Сезон 4. 86-я серия

03:10 Импровизация. Сезон 4. 87-я серия

03:55 Comedy Баттл. 13-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 3. 51-я серия



В программе передач возможны изменения.