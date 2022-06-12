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Программа передач СТС на 12 июня 2022 года


Телепрограмма СТС на 12 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

12.06.2022

04:40 Воронины. Сезон 17. 5-я - 7-я серии
05:50 6 кадров
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики. Рычаг
06:10 Фиксики
06:20 Фиксики. Застежка-молния
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Сны на заказ
06:50 Три кота
06:55 Три кота
07:00 Три кота. Супергерои
07:05 Три кота. Воздушные змеи
07:10 Три кота. Осьминожка
07:15 Три кота. День черного кота
07:20 Три кота. В поисках кита
07:25 Три кота. Танец Миу-Миу с Карамелькой
07:30 Царевны. Золотой сундук
07:40 Царевны. Всех ценнее
07:45 Царевны. Принц Васко
07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Х»
09:00 Рогов+. 3-я серия
10:00 Уральские пельмени. #мужскойподход
10:10 Смешарики. Легенда о золотом драконе
11:45 Смешарики. Дежавю
13:25 Подарок с характером
15:15 Дорогой папа
17:00 Миллиард
19:00 Домовой
21:00 Кома
23:10 Белый снег
01:45 Днюха!
03:15 Воронины. Сезон 17. 5-я - 9-я серии

В программе передач возможны изменения.









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