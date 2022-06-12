Программа передач СТС на 12 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 12 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



12.06.2022



04:40 Воронины. Сезон 17. 5-я - 7-я серии

05:50 6 кадров

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики. Рычаг

06:10 Фиксики

06:20 Фиксики. Застежка-молния

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Сны на заказ

06:50 Три кота

06:55 Три кота

07:00 Три кота. Супергерои

07:05 Три кота. Воздушные змеи

07:10 Три кота. Осьминожка

07:15 Три кота. День черного кота

07:20 Три кота. В поисках кита

07:25 Три кота. Танец Миу-Миу с Карамелькой

07:30 Царевны. Золотой сундук

07:40 Царевны. Всех ценнее

07:45 Царевны. Принц Васко

07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Х»

09:00 Рогов+. 3-я серия

10:00 Уральские пельмени. #мужскойподход

10:10 Смешарики. Легенда о золотом драконе

11:45 Смешарики. Дежавю

13:25 Подарок с характером

15:15 Дорогой папа

17:00 Миллиард

19:00 Домовой

21:00 Кома

23:10 Белый снег

01:45 Днюха!

03:15 Воронины. Сезон 17. 5-я - 9-я серии



В программе передач возможны изменения.