Программа передач Матч ТВ на 12 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 12 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



12.06.2022



05:00 Смешанные единоборства. UFC. Г. Тейшейр - И. Прохазка. В. Шевченко - Т. Сантос. Прямой эфир из Сингапура

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 На всех широтах

12:50 Новости

12:55 Все на Матч!

13:25 Регби. Чемпионат России. 1/2 финала. «Локомотив-Пенза» - «Стрела» (Казань). Прямой эфир

15:25 Все на Матч!

15:50 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир из Смоленска

16:55 Пляжный футбол. Белоруссия - Россия. Прямой эфир

18:20 Новости

18:25 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Белчер - Ф. Тейт

19:25 Смешанные единоборства. UFC. Г. Тейшейр - И. Прохазка. В. Шевченко - Т. Сантос

20:25 Все на Матч!

20:55 Новости

21:00 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Зенит» (Россия)

23:00 Все на Матч!

23:40 На всех широтах

03:00 Диалоги о рыбалке

03:25 Новости

03:30 Неизведанная хоккейная Россия

03:55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг



В программе передач возможны изменения.