Программа передач Матч ТВ на 12 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 12 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
12.06.2022
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Г. Тейшейр - И. Прохазка. В. Шевченко - Т. Сантос. Прямой эфир из Сингапура
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 На всех широтах
12:50 Новости
12:55 Все на Матч!
13:25 Регби. Чемпионат России. 1/2 финала. «Локомотив-Пенза» - «Стрела» (Казань). Прямой эфир
15:25 Все на Матч!
15:50 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир из Смоленска
16:55 Пляжный футбол. Белоруссия - Россия. Прямой эфир
18:20 Новости
18:25 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Белчер - Ф. Тейт
19:25 Смешанные единоборства. UFC. Г. Тейшейр - И. Прохазка. В. Шевченко - Т. Сантос
20:25 Все на Матч!
20:55 Новости
21:00 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Зенит» (Россия)
23:00 Все на Матч!
23:40 На всех широтах
03:00 Диалоги о рыбалке
03:25 Новости
03:30 Неизведанная хоккейная Россия
03:55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг
В программе передач возможны изменения.