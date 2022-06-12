Программа передач РЕН ТВ на 12 июня 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 12 июня 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
12.06.2022
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки. От кого Россия защищает Украину?
12:30 Новости
13:00 Засекреченные списки. От кого Россия защищает Украину?
15:35 Призрак
16:30 Новости
17:00 Призрак
18:15 Как я стал русским
19:30 Новости
20:00 Как я стал русским
20:35 Тайна печати дракона
23:00 Добров в эфире
23:55 «Глупота по-американски» Концерт Михаила Задорнова
01:45 Вещий Олег. Обретенная быль
03:55 Самые шокирующие гипотезы
В программе передач возможны изменения.