Программа передач РЕН ТВ на 12 июня 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 12 июня 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



12.06.2022



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки. От кого Россия защищает Украину?

12:30 Новости

13:00 Засекреченные списки. От кого Россия защищает Украину?

15:35 Призрак

16:30 Новости

17:00 Призрак

18:15 Как я стал русским

19:30 Новости

20:00 Как я стал русским

20:35 Тайна печати дракона

23:00 Добров в эфире

23:55 «Глупота по-американски» Концерт Михаила Задорнова

01:45 Вещий Олег. Обретенная быль

03:55 Самые шокирующие гипотезы



В программе передач возможны изменения.