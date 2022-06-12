Программа передач канала Звезда на 12 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 12 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



12.06.2022



04:05 31 июня

06:20 Ярослав. Тысячу лет назад

08:00 Новости дня

08:15 Свадьба с приданым

10:20 Любить по-русски

12:00 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская жестокость

13:00 Новости дня

13:15 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская угроза

14:10 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Немытая и пьющая Россия

15:05 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Покорность и долготерпение русского народа

16:05 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская отсталость

17:00 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Тюрьма народов

18:00 Новости дня

18:15 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022«. Финал

20:50 Любить по-русски 2

22:30 Любить по-русски 3. Губернатор

00:05 Вещий Олег

01:30 Русь изначальная

03:50 Светлый путь



В программе передач возможны изменения.