Программа передач канала Звезда на 12 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 12 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
12.06.2022
04:05 31 июня
06:20 Ярослав. Тысячу лет назад
08:00 Новости дня
08:15 Свадьба с приданым
10:20 Любить по-русски
12:00 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская жестокость
13:00 Новости дня
13:15 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская угроза
14:10 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Немытая и пьющая Россия
15:05 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Покорность и долготерпение русского народа
16:05 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Русская отсталость
17:00 Мифы о России: вчера, сегодня, завтра. Тюрьма народов
18:00 Новости дня
18:15 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022«. Финал
20:50 Любить по-русски 2
22:30 Любить по-русски 3. Губернатор
00:05 Вещий Олег
01:30 Русь изначальная
03:50 Светлый путь
В программе передач возможны изменения.