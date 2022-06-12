Программа передач Золотая коллекция на 12 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 12 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



12.06.2022



01:20 Война и мир

08:10 Спокойный день в конце войны

08:45 Андрей Рублев

12:00 Зеленый фургон

14:30 Достояние республики

17:00 Неуловимые мстители

18:25 Новые приключения неуловимых

19:50 Корона Российской империи, или Снова неуловимые

22:20 Десять негритят

00:45 Асса

03:10 Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви



В телепрограмме передач возможны изменения.