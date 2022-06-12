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Программа передач Золотая коллекция на 12 июня 2022 года


Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 12 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.

12.06.2022

01:20 Война и мир
08:10 Спокойный день в конце войны
08:45 Андрей Рублев
12:00 Зеленый фургон
14:30 Достояние республики
17:00 Неуловимые мстители
18:25 Новые приключения неуловимых
19:50 Корона Российской империи, или Снова неуловимые
22:20 Десять негритят
00:45 Асса
03:10 Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви

В телепрограмме передач возможны изменения.









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