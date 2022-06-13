Телепрограмма ТВ России на понедельник 13 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на понедельник 13 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, ТВ-3, Пятница, Карусель и Мосфильм. Золотая коллекция.



Первый канал



04:00 Россия от края до края

06:00 Новости

06:10 Россия от края до края

06:30 Тот, кто читает мысли. 9-я и 10-я серии

08:20 Полосатый рейс

10:00 Новости

10:15 «Как развести Джонни Деппа»

11:20 Знахарь. 1-я - 8-я серии

12:00 Новости

12:15 Знахарь. 1-я - 8-я серии

15:00 Новости

15:15 Знахарь. 1-я - 8-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 Знахарь. 1-я - 8-я серии

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр. Финал

23:55 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте»

00:50 Наедине со всеми

03:05 Россия от края до края



Россия 1



04:00 Берега любви

05:35 Любовь нежданная нагрянет

09:20 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников

13:05 Ликвидация

15:00 Вести

15:15 Ликвидация

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души. Специальный праздничный выпуск

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Небо

23:55 Балканский рубеж

02:45 Охота на пиранью



ТВЦ



03:45 Горбун

05:30 Хватит слухов! 50-я серия

05:55 Барышня-крестьянка

07:45 Неподдающиеся

09:05 Большое кино. Мимино

09:30 Фанфан-тюльпан

11:20 Сергей Филиппов. Есть ли жизнь на Марсе...

12:05 Однажды двадцать лет спустя

13:35 Назад в СССР. Руссо туристо

14:30 События

14:45 «Солнечный удар». Юмористический концерт

15:50 Пуанты для плюшки. 1-я - 4-я серии

19:15 Змеи и лестницы. 1-я - 4-я серии

22:50 Песни нашего двора. Весна идёт

23:55 События

00:10 Влюбленный агент. Не оставляйте надежду, маэстро! 1-я - 4-я серии

03:15 Золотая парочка. 1-я серия

03:55 Золотая парочка. 2-я серия

04:45 Хватит слухов! 50-я серия



НТВ



02:25 Шаман. Новая угроза. «Пристав», 1-я и 2-я серии. «Ложная версия», 1-я и 2-я серии

05:30 Морские дьяволы. Смерч. Стихия героев

06:10 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Цена победы», 1-я и 2-я серии. «Провокация», 1-я и 2-я серии. «Вирус для президента», 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:20 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Цена победы», 1-я и 2-я серии. «Провокация», 1-я и 2-я серии. «Вирус для президента», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:20 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Цена победы», 1-я и 2-я серии. «Провокация», 1-я и 2-я серии. «Вирус для президента», 1-я и 2-я серии

13:10 Последний герой

15:00 Чёрный пёс

16:00 Сегодня

16:20 Чёрный пёс

19:00 Сегодня

19:40 Чёрный пёс-2

23:40 «Прорыв». Фестиваль экстремальных видов спорта

01:05 Кто я?

02:45 Таинственная Россия

03:25 Шаман. Новая угроза. «Под куполом цирка», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Улицы разбитых фонарей-3. Дурь

05:45 Улицы разбитых фонарей-3. Макароны по-скотски

06:30 Улицы разбитых фонарей-3. Добрая память

07:30 Отставник. 1-я часть

08:25 Отставник. 2-я часть

09:25 Отставник-2. Своих не бросаем

11:15 Отставник-3

13:05 Отставник. Позывной «бродяга». 1-я серия

14:10 Отставник. Позывной «бродяга». 2-я серия

15:10 Возмездие. 1-я - 10-я серии

00:55 Каникулы строгого режима. 1-я серия

01:45 Каникулы строгого режима. 2-я серия

02:30 Каникулы строгого режима. 3-я серия

03:15 За спичками



Домашний



04:55 Лаборатория любви

06:30 Острова. 1-я и 2-я серии

08:30 Мужчина в моей голове

10:45 Сколько живет любовь. 1-я - 4-я серии

14:55 В отражении тебя. 1-я - 4-я серии

19:00 Поговори с ней. 1-я - 4-я серии

22:45 Три дня на любовь. 1-я и 2-я серии

00:35 Анжелика и король

02:15 Неукротимая Анжелика

03:40 Анжелика и Султан



ТНТ



04:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 51-я серия

05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я - 52-я серии

09:00 Исправление и наказание. 1-я - 16-я серии

17:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 25-я - 30-я серии

23:00 Час пик

01:00 Агент Джонни Инглиш

02:20 Такое кино! 423-я серия

02:45 Импровизация. Сезон 4. 89-я серия

03:30 Импровизация. Сезон 4. 90-я серия

04:20 Comedy Баттл. 14-я серия



СТС



04:55 Воронины. Сезон 17. 9-я серия

05:15 Воронины. Сезон 17. 10-я серия

05:40 6 кадров

06:00 Ералаш. Сезон 1. 18-я серия

06:05 Три кота. Дайвинг

06:10 Три кота

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Том и Джерри

08:30 Подарок с характером

10:20 Ловушка для родителей

12:55 Зубная фея

15:00 Дора и Затерянный город

17:05 Зов предков

19:05 Эверест

21:00 Большой и добрый великан

23:20 Доктор Сон

02:20 Контрабанда

04:00 Воронины. Сезон 17. 8-я - 10-я серии



Матч ТВ



03:55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг

05:05 Несвободное падение. Борис Александров

06:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона России в легком весе. А. Шахназарян - В. Саруханян

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Спорт Тоша

09:30 Футбол. Лига Европы. «Рубин» (Россия) - «Челси» (Англия)

11:30 Фартовый

12:35 Новости

12:40 Фартовый

13:30 Рок-н-рольщик

14:55 Новости

15:00 Рок-н-рольщик

15:45 Громко

16:50 Новости

16:55 Неделя лёгкой атлетики

18:30 Матч! Парад

19:00 Все на Матч!

19:50 Новости

19:55 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Финал. Прямой эфир из Анапы

22:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир из Москвы

00:00 Все на Матч!

00:45 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Белчер - Ф. Тейт

01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Атланта Стим» - «Чикаго Блисс»

02:40 Андрей Аршавин меняет профессию

03:05 Диалоги о рыбалке

03:30 Новости

03:35 Где рождаются чемпионы. Наталья Ищенко

04:00 Неделя лёгкой атлетики



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

05:35 Три богатыря и Шамаханская царица

06:50 Огонек-Огниво

08:30 Новости

09:00 Три богатыря и Конь на троне

10:50 Три богатыря на дальних берегах

12:15 Три богатыря: Ход конем

12:30 Новости

13:00 Три богатыря: Ход конем

14:15 Три богатыря и Морской царь

15:50 Три богатыря и принцесса Египта

16:30 Новости

17:00 Три богатыря и принцесса Египта

17:40 Три богатыря и наследница престола

19:30 Новости

20:00 Конь Юлий и большие скачки

21:20 Три богатыря и Конь на троне

23:00 Новости

23:25 Засекреченные списки. От кого Россия защищает Украину?

04:35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



03:50 Светлый путь

05:30 Хроника Победы

06:00 Семен Дежнев

07:15 Цель вижу

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

10:30 Военная приемка

11:20 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №104

12:05 Секретные материалы. Сталинград в огне. Первый удар

12:50 Код доступа. Рубль. Легко ли быть золотым?

13:35 Загадки века с Сергеем Медведевым. Нефтепровод «Дружба». Всё могло не начаться

14:20 Дорогая. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

20:00 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Свадьба с приданым

01:30 Любить по-русски

02:55 Александр Третий. Сильный, державный...

03:50 Дорогая. 1-я и 2-я серии



ТВ-3



05:00 Кости. 141-я серия

05:45 Мультфильмы

09:30 Остров головорезов

12:00 Рыжая Соня

13:45 47 ронинов

16:00 Выживший

19:00 В сердце моря

21:15 Библиотекарь

23:15 На гребне волны

01:00 Затерянный город Z

03:15 Остров головорезов



Пятница



05:00 Любимцы. Сезон 1. 17-я серия

05:30 Любимцы. Сезон 1. 18-я серия

05:50 Пятница News. 95-я серия

06:20 Зачарованные. Сезон 6. 20-я - 22-я серии

08:30 Зачарованные. Сезон 7. 1-я серия

09:20 Битва шефов. Сезон 1. 6-я серия

11:30 Битва шефов. Сезон 2. 6-я серия

13:40 Битва шефов. Сезон 1. 4-я серия

15:40 Битва шефов. Сезон 2. 4-я серия

17:40 Битва шефов. Сезон 1. 5-я серия

19:50 Битва шефов. Сезон 2. 3-я серия

21:50 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия

00:00 12 обезьян

02:00 Десять ярдов

03:30 Пятница News. 97-я серия

04:00 Инсайдеры. Сезон 2. 3-я серия - «Краснодарский край»



Карусель



05:00 Ранние пташки. Цветняшки!

06:55 Чик-зарядка

07:00 С добрым утром, малыши!

07:30 Чик-зарядка

07:35 Лунтик

09:00 Еда на ура!

09:20 Катя и Эф. Куда-угодно-дверь

11:00 Трам-пам-пам

11:25 Томас и его друзья. Гонка на кубок Содора

12:30 Ковёр-самолёт

13:45 Царевны

15:00 Студия красоты

15:20 Ералаш

17:10 Сказочный патруль

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Смешарики. Пин-код

23:00 Инфинити Надо

23:25 «Союзмультфильм» представляет: «Пёс в сапогах»

23:45 Паровозик из Ромашкова

23:55 Заколдованный мальчик

00:40 Ох и Ах

00:50 Ох и Ах идут в поход

01:00 Смешарики

03:15 Лабораториум. Маленькие исследователи

03:20 История изобретений



Мосфильм. Золотая коллекция



03:10 Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви

05:20 Жених с того света

06:05 Пес Барбос и необычный кросс

06:15 О бедном гусаре замолвите слово

09:10 Дон Сезар де Базан

11:45 Двенадцать стульев

14:40 Гардемарины, вперед! 1-я - 4-я серии

20:00 Особенности национальной рыбалки

21:50 Особенности национальной охоты

23:35 Приключения принца Флоризеля

02:55 Солярис



Время начала передач - московское.



















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