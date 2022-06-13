Телепрограмма ТВ России на понедельник 13 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на понедельник 13 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, ТВ-3, Пятница, Карусель и Мосфильм. Золотая коллекция.
Первый канал
04:00 Россия от края до края
06:00 Новости
06:10 Россия от края до края
06:30 Тот, кто читает мысли. 9-я и 10-я серии
08:20 Полосатый рейс
10:00 Новости
10:15 «Как развести Джонни Деппа»
11:20 Знахарь. 1-я - 8-я серии
12:00 Новости
12:15 Знахарь. 1-я - 8-я серии
15:00 Новости
15:15 Знахарь. 1-я - 8-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 Знахарь. 1-я - 8-я серии
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр. Финал
23:55 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте»
00:50 Наедине со всеми
03:05 Россия от края до края
Россия 1
04:00 Берега любви
05:35 Любовь нежданная нагрянет
09:20 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Ликвидация
15:00 Вести
15:15 Ликвидация
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души. Специальный праздничный выпуск
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Небо
23:55 Балканский рубеж
02:45 Охота на пиранью
ТВЦ
03:45 Горбун
05:30 Хватит слухов! 50-я серия
05:55 Барышня-крестьянка
07:45 Неподдающиеся
09:05 Большое кино. Мимино
09:30 Фанфан-тюльпан
11:20 Сергей Филиппов. Есть ли жизнь на Марсе...
12:05 Однажды двадцать лет спустя
13:35 Назад в СССР. Руссо туристо
14:30 События
14:45 «Солнечный удар». Юмористический концерт
15:50 Пуанты для плюшки. 1-я - 4-я серии
19:15 Змеи и лестницы. 1-я - 4-я серии
22:50 Песни нашего двора. Весна идёт
23:55 События
00:10 Влюбленный агент. Не оставляйте надежду, маэстро! 1-я - 4-я серии
03:15 Золотая парочка. 1-я серия
03:55 Золотая парочка. 2-я серия
04:45 Хватит слухов! 50-я серия
НТВ
02:25 Шаман. Новая угроза. «Пристав», 1-я и 2-я серии. «Ложная версия», 1-я и 2-я серии
05:30 Морские дьяволы. Смерч. Стихия героев
06:10 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Цена победы», 1-я и 2-я серии. «Провокация», 1-я и 2-я серии. «Вирус для президента», 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:20 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Цена победы», 1-я и 2-я серии. «Провокация», 1-я и 2-я серии. «Вирус для президента», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:20 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Цена победы», 1-я и 2-я серии. «Провокация», 1-я и 2-я серии. «Вирус для президента», 1-я и 2-я серии
13:10 Последний герой
15:00 Чёрный пёс
16:00 Сегодня
16:20 Чёрный пёс
19:00 Сегодня
19:40 Чёрный пёс-2
23:40 «Прорыв». Фестиваль экстремальных видов спорта
01:05 Кто я?
02:45 Таинственная Россия
03:25 Шаман. Новая угроза. «Под куполом цирка», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Улицы разбитых фонарей-3. Дурь
05:45 Улицы разбитых фонарей-3. Макароны по-скотски
06:30 Улицы разбитых фонарей-3. Добрая память
07:30 Отставник. 1-я часть
08:25 Отставник. 2-я часть
09:25 Отставник-2. Своих не бросаем
11:15 Отставник-3
13:05 Отставник. Позывной «бродяга». 1-я серия
14:10 Отставник. Позывной «бродяга». 2-я серия
15:10 Возмездие. 1-я - 10-я серии
00:55 Каникулы строгого режима. 1-я серия
01:45 Каникулы строгого режима. 2-я серия
02:30 Каникулы строгого режима. 3-я серия
03:15 За спичками
Домашний
04:55 Лаборатория любви
06:30 Острова. 1-я и 2-я серии
08:30 Мужчина в моей голове
10:45 Сколько живет любовь. 1-я - 4-я серии
14:55 В отражении тебя. 1-я - 4-я серии
19:00 Поговори с ней. 1-я - 4-я серии
22:45 Три дня на любовь. 1-я и 2-я серии
00:35 Анжелика и король
02:15 Неукротимая Анжелика
03:40 Анжелика и Султан
ТНТ
04:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 51-я серия
05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я - 52-я серии
09:00 Исправление и наказание. 1-я - 16-я серии
17:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 25-я - 30-я серии
23:00 Час пик
01:00 Агент Джонни Инглиш
02:20 Такое кино! 423-я серия
02:45 Импровизация. Сезон 4. 89-я серия
03:30 Импровизация. Сезон 4. 90-я серия
04:20 Comedy Баттл. 14-я серия
СТС
04:55 Воронины. Сезон 17. 9-я серия
05:15 Воронины. Сезон 17. 10-я серия
05:40 6 кадров
06:00 Ералаш. Сезон 1. 18-я серия
06:05 Три кота. Дайвинг
06:10 Три кота
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Том и Джерри
08:30 Подарок с характером
10:20 Ловушка для родителей
12:55 Зубная фея
15:00 Дора и Затерянный город
17:05 Зов предков
19:05 Эверест
21:00 Большой и добрый великан
23:20 Доктор Сон
02:20 Контрабанда
04:00 Воронины. Сезон 17. 8-я - 10-я серии
Матч ТВ
03:55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг
05:05 Несвободное падение. Борис Александров
06:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона России в легком весе. А. Шахназарян - В. Саруханян
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Спорт Тоша
09:30 Футбол. Лига Европы. «Рубин» (Россия) - «Челси» (Англия)
11:30 Фартовый
12:35 Новости
12:40 Фартовый
13:30 Рок-н-рольщик
14:55 Новости
15:00 Рок-н-рольщик
15:45 Громко
16:50 Новости
16:55 Неделя лёгкой атлетики
18:30 Матч! Парад
19:00 Все на Матч!
19:50 Новости
19:55 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Финал. Прямой эфир из Анапы
22:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир из Москвы
00:00 Все на Матч!
00:45 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Белчер - Ф. Тейт
01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Атланта Стим» - «Чикаго Блисс»
02:40 Андрей Аршавин меняет профессию
03:05 Диалоги о рыбалке
03:30 Новости
03:35 Где рождаются чемпионы. Наталья Ищенко
04:00 Неделя лёгкой атлетики
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
05:35 Три богатыря и Шамаханская царица
06:50 Огонек-Огниво
08:30 Новости
09:00 Три богатыря и Конь на троне
10:50 Три богатыря на дальних берегах
12:15 Три богатыря: Ход конем
12:30 Новости
13:00 Три богатыря: Ход конем
14:15 Три богатыря и Морской царь
15:50 Три богатыря и принцесса Египта
16:30 Новости
17:00 Три богатыря и принцесса Египта
17:40 Три богатыря и наследница престола
19:30 Новости
20:00 Конь Юлий и большие скачки
21:20 Три богатыря и Конь на троне
23:00 Новости
23:25 Засекреченные списки. От кого Россия защищает Украину?
04:35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
03:50 Светлый путь
05:30 Хроника Победы
06:00 Семен Дежнев
07:15 Цель вижу
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
10:30 Военная приемка
11:20 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №104
12:05 Секретные материалы. Сталинград в огне. Первый удар
12:50 Код доступа. Рубль. Легко ли быть золотым?
13:35 Загадки века с Сергеем Медведевым. Нефтепровод «Дружба». Всё могло не начаться
14:20 Дорогая. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
20:00 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Свадьба с приданым
01:30 Любить по-русски
02:55 Александр Третий. Сильный, державный...
03:50 Дорогая. 1-я и 2-я серии
ТВ-3
05:00 Кости. 141-я серия
05:45 Мультфильмы
09:30 Остров головорезов
12:00 Рыжая Соня
13:45 47 ронинов
16:00 Выживший
19:00 В сердце моря
21:15 Библиотекарь
23:15 На гребне волны
01:00 Затерянный город Z
03:15 Остров головорезов
Пятница
05:00 Любимцы. Сезон 1. 17-я серия
05:30 Любимцы. Сезон 1. 18-я серия
05:50 Пятница News. 95-я серия
06:20 Зачарованные. Сезон 6. 20-я - 22-я серии
08:30 Зачарованные. Сезон 7. 1-я серия
09:20 Битва шефов. Сезон 1. 6-я серия
11:30 Битва шефов. Сезон 2. 6-я серия
13:40 Битва шефов. Сезон 1. 4-я серия
15:40 Битва шефов. Сезон 2. 4-я серия
17:40 Битва шефов. Сезон 1. 5-я серия
19:50 Битва шефов. Сезон 2. 3-я серия
21:50 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия
00:00 12 обезьян
02:00 Десять ярдов
03:30 Пятница News. 97-я серия
04:00 Инсайдеры. Сезон 2. 3-я серия - «Краснодарский край»
Карусель
05:00 Ранние пташки. Цветняшки!
06:55 Чик-зарядка
07:00 С добрым утром, малыши!
07:30 Чик-зарядка
07:35 Лунтик
09:00 Еда на ура!
09:20 Катя и Эф. Куда-угодно-дверь
11:00 Трам-пам-пам
11:25 Томас и его друзья. Гонка на кубок Содора
12:30 Ковёр-самолёт
13:45 Царевны
15:00 Студия красоты
15:20 Ералаш
17:10 Сказочный патруль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Смешарики. Пин-код
23:00 Инфинити Надо
23:25 «Союзмультфильм» представляет: «Пёс в сапогах»
23:45 Паровозик из Ромашкова
23:55 Заколдованный мальчик
00:40 Ох и Ах
00:50 Ох и Ах идут в поход
01:00 Смешарики
03:15 Лабораториум. Маленькие исследователи
03:20 История изобретений
Мосфильм. Золотая коллекция
03:10 Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви
05:20 Жених с того света
06:05 Пес Барбос и необычный кросс
06:15 О бедном гусаре замолвите слово
09:10 Дон Сезар де Базан
11:45 Двенадцать стульев
14:40 Гардемарины, вперед! 1-я - 4-я серии
20:00 Особенности национальной рыбалки
21:50 Особенности национальной охоты
23:35 Приключения принца Флоризеля
02:55 Солярис
Время начала передач - московское.