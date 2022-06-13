Программа передач Первого канала на 13 июня 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 13 июня 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



13.06.2022



04:00 Россия от края до края

06:00 Новости

06:10 Россия от края до края

06:30 Тот, кто читает мысли. 9-я и 10-я серии

08:20 Полосатый рейс

10:00 Новости

10:15 «Как развести Джонни Деппа»

11:20 Знахарь. 1-я - 8-я серии

12:00 Новости

12:15 Знахарь. 1-я - 8-я серии

15:00 Новости

15:15 Знахарь. 1-я - 8-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 Знахарь. 1-я - 8-я серии

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр. Финал

23:55 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте»

00:50 Наедине со всеми

03:05 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.