Программа передач Первого канала на 13 июня 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 13 июня 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
13.06.2022
04:00 Россия от края до края
06:00 Новости
06:10 Россия от края до края
06:30 Тот, кто читает мысли. 9-я и 10-я серии
08:20 Полосатый рейс
10:00 Новости
10:15 «Как развести Джонни Деппа»
11:20 Знахарь. 1-я - 8-я серии
12:00 Новости
12:15 Знахарь. 1-я - 8-я серии
15:00 Новости
15:15 Знахарь. 1-я - 8-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 Знахарь. 1-я - 8-я серии
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр. Финал
23:55 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте»
00:50 Наедине со всеми
03:05 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.