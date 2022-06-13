Программа передач ТВЦ на 13 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 13 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



13.06.2022



03:45 Горбун

05:30 Хватит слухов! 50-я серия

05:55 Барышня-крестьянка

07:45 Неподдающиеся

09:05 Большое кино. Мимино

09:30 Фанфан-тюльпан

11:20 Сергей Филиппов. Есть ли жизнь на Марсе...

12:05 Однажды двадцать лет спустя

13:35 Назад в СССР. Руссо туристо

14:30 События

14:45 «Солнечный удар». Юмористический концерт

15:50 Пуанты для плюшки. 1-я - 4-я серии

19:15 Змеи и лестницы. 1-я - 4-я серии

22:50 Песни нашего двора. Весна идёт

23:55 События

00:10 Влюбленный агент. Не оставляйте надежду, маэстро! 1-я - 4-я серии

03:15 Золотая парочка. 1-я серия

03:55 Золотая парочка. 2-я серия

04:45 Хватит слухов! 50-я серия



В программе передач возможны изменения.