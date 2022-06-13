Программа передач ТВЦ на 13 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 13 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
13.06.2022
03:45 Горбун
05:30 Хватит слухов! 50-я серия
05:55 Барышня-крестьянка
07:45 Неподдающиеся
09:05 Большое кино. Мимино
09:30 Фанфан-тюльпан
11:20 Сергей Филиппов. Есть ли жизнь на Марсе...
12:05 Однажды двадцать лет спустя
13:35 Назад в СССР. Руссо туристо
14:30 События
14:45 «Солнечный удар». Юмористический концерт
15:50 Пуанты для плюшки. 1-я - 4-я серии
19:15 Змеи и лестницы. 1-я - 4-я серии
22:50 Песни нашего двора. Весна идёт
23:55 События
00:10 Влюбленный агент. Не оставляйте надежду, маэстро! 1-я - 4-я серии
03:15 Золотая парочка. 1-я серия
03:55 Золотая парочка. 2-я серия
04:45 Хватит слухов! 50-я серия
В программе передач возможны изменения.