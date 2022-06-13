Программа передач НТВ на 13 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 13 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
13.06.2022
02:25 Шаман. Новая угроза. «Пристав», 1-я и 2-я серии. «Ложная версия», 1-я и 2-я серии
05:30 Морские дьяволы. Смерч. Стихия героев
06:10 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Цена победы», 1-я и 2-я серии. «Провокация», 1-я и 2-я серии. «Вирус для президента», 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:20 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Цена победы», 1-я и 2-я серии. «Провокация», 1-я и 2-я серии. «Вирус для президента», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:20 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Цена победы», 1-я и 2-я серии. «Провокация», 1-я и 2-я серии. «Вирус для президента», 1-я и 2-я серии
13:10 Последний герой
15:00 Чёрный пёс
16:00 Сегодня
16:20 Чёрный пёс
19:00 Сегодня
19:40 Чёрный пёс-2
23:40 «Прорыв». Фестиваль экстремальных видов спорта
01:05 Кто я?
02:45 Таинственная Россия
03:25 Шаман. Новая угроза. «Под куполом цирка», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.