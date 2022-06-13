Программа передач НТВ на 13 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 13 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



13.06.2022



02:25 Шаман. Новая угроза. «Пристав», 1-я и 2-я серии. «Ложная версия», 1-я и 2-я серии

05:30 Морские дьяволы. Смерч. Стихия героев

06:10 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Цена победы», 1-я и 2-я серии. «Провокация», 1-я и 2-я серии. «Вирус для президента», 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:20 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Цена победы», 1-я и 2-я серии. «Провокация», 1-я и 2-я серии. «Вирус для президента», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:20 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Цена победы», 1-я и 2-я серии. «Провокация», 1-я и 2-я серии. «Вирус для президента», 1-я и 2-я серии

13:10 Последний герой

15:00 Чёрный пёс

16:00 Сегодня

16:20 Чёрный пёс

19:00 Сегодня

19:40 Чёрный пёс-2

23:40 «Прорыв». Фестиваль экстремальных видов спорта

01:05 Кто я?

02:45 Таинственная Россия

03:25 Шаман. Новая угроза. «Под куполом цирка», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.