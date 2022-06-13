Программа передач Пятого канала на 13 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 13 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
13.06.2022
05:00 Улицы разбитых фонарей-3. Дурь
05:45 Улицы разбитых фонарей-3. Макароны по-скотски
06:30 Улицы разбитых фонарей-3. Добрая память
07:30 Отставник. 1-я часть
08:25 Отставник. 2-я часть
09:25 Отставник-2. Своих не бросаем
11:15 Отставник-3
13:05 Отставник. Позывной «бродяга». 1-я серия
14:10 Отставник. Позывной «бродяга». 2-я серия
15:10 Возмездие. 1-я - 10-я серии
00:55 Каникулы строгого режима. 1-я серия
01:45 Каникулы строгого режима. 2-я серия
02:30 Каникулы строгого режима. 3-я серия
03:15 За спичками
В программе передач возможны изменения.