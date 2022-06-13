Программа передач Пятого канала на 13 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 13 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



13.06.2022



05:00 Улицы разбитых фонарей-3. Дурь

05:45 Улицы разбитых фонарей-3. Макароны по-скотски

06:30 Улицы разбитых фонарей-3. Добрая память

07:30 Отставник. 1-я часть

08:25 Отставник. 2-я часть

09:25 Отставник-2. Своих не бросаем

11:15 Отставник-3

13:05 Отставник. Позывной «бродяга». 1-я серия

14:10 Отставник. Позывной «бродяга». 2-я серия

15:10 Возмездие. 1-я - 10-я серии

00:55 Каникулы строгого режима. 1-я серия

01:45 Каникулы строгого режима. 2-я серия

02:30 Каникулы строгого режима. 3-я серия

03:15 За спичками



В программе передач возможны изменения.