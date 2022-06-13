Программа передач ТНТ на 13 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 13 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



13.06.2022



04:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 51-я серия

05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я - 52-я серии

09:00 Исправление и наказание. 1-я - 16-я серии

17:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 25-я - 30-я серии

23:00 Час пик

01:00 Агент Джонни Инглиш

02:20 Такое кино! 423-я серия

02:45 Импровизация. Сезон 4. 89-я серия

03:30 Импровизация. Сезон 4. 90-я серия

04:20 Comedy Баттл. 14-я серия



В программе передач возможны изменения.