Программа передач ТНТ на 13 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 13 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
13.06.2022
04:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 51-я серия
05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я - 52-я серии
09:00 Исправление и наказание. 1-я - 16-я серии
17:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 25-я - 30-я серии
23:00 Час пик
01:00 Агент Джонни Инглиш
02:20 Такое кино! 423-я серия
02:45 Импровизация. Сезон 4. 89-я серия
03:30 Импровизация. Сезон 4. 90-я серия
04:20 Comedy Баттл. 14-я серия
В программе передач возможны изменения.