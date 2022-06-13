Программа передач СТС на 13 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 13 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
13.06.2022
04:55 Воронины. Сезон 17. 9-я серия
05:15 Воронины. Сезон 17. 10-я серия
05:40 6 кадров
06:00 Ералаш. Сезон 1. 18-я серия
06:05 Три кота. Дайвинг
06:10 Три кота
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Том и Джерри
08:30 Подарок с характером
10:20 Ловушка для родителей
12:55 Зубная фея
15:00 Дора и Затерянный город
17:05 Зов предков
19:05 Эверест
21:00 Большой и добрый великан
23:20 Доктор Сон
02:20 Контрабанда
04:00 Воронины. Сезон 17. 8-я - 10-я серии
В программе передач возможны изменения.