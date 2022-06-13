Программа передач СТС на 13 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 13 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



13.06.2022



04:55 Воронины. Сезон 17. 9-я серия

05:15 Воронины. Сезон 17. 10-я серия

05:40 6 кадров

06:00 Ералаш. Сезон 1. 18-я серия

06:05 Три кота. Дайвинг

06:10 Три кота

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Том и Джерри

08:30 Подарок с характером

10:20 Ловушка для родителей

12:55 Зубная фея

15:00 Дора и Затерянный город

17:05 Зов предков

19:05 Эверест

21:00 Большой и добрый великан

23:20 Доктор Сон

02:20 Контрабанда

04:00 Воронины. Сезон 17. 8-я - 10-я серии



В программе передач возможны изменения.