Программа передач Матч ТВ на 13 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 13 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



13.06.2022



03:55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг

05:05 Несвободное падение. Борис Александров

06:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона России в легком весе. А. Шахназарян - В. Саруханян

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Спорт Тоша

09:30 Футбол. Лига Европы. «Рубин» (Россия) - «Челси» (Англия)

11:30 Фартовый

12:35 Новости

12:40 Фартовый

13:30 Рок-н-рольщик

14:55 Новости

15:00 Рок-н-рольщик

15:45 Громко

16:50 Новости

16:55 Неделя лёгкой атлетики

18:30 Матч! Парад

19:00 Все на Матч!

19:50 Новости

19:55 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Финал. Прямой эфир из Анапы

22:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир из Москвы

00:00 Все на Матч!

00:45 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Белчер - Ф. Тейт

01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Атланта Стим» - «Чикаго Блисс»

02:40 Андрей Аршавин меняет профессию

03:05 Диалоги о рыбалке

03:30 Новости

03:35 Где рождаются чемпионы. Наталья Ищенко

04:00 Неделя лёгкой атлетики



В программе передач возможны изменения.