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Программа передач Матч ТВ на 13 июня 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 13 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

13.06.2022

03:55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг
05:05 Несвободное падение. Борис Александров
06:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона России в легком весе. А. Шахназарян - В. Саруханян
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Спорт Тоша
09:30 Футбол. Лига Европы. «Рубин» (Россия) - «Челси» (Англия)
11:30 Фартовый
12:35 Новости
12:40 Фартовый
13:30 Рок-н-рольщик
14:55 Новости
15:00 Рок-н-рольщик
15:45 Громко
16:50 Новости
16:55 Неделя лёгкой атлетики
18:30 Матч! Парад
19:00 Все на Матч!
19:50 Новости
19:55 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Финал. Прямой эфир из Анапы
22:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир из Москвы
00:00 Все на Матч!
00:45 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Белчер - Ф. Тейт
01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Атланта Стим» - «Чикаго Блисс»
02:40 Андрей Аршавин меняет профессию
03:05 Диалоги о рыбалке
03:30 Новости
03:35 Где рождаются чемпионы. Наталья Ищенко
04:00 Неделя лёгкой атлетики

В программе передач возможны изменения.









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