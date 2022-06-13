Программа передач РЕН ТВ на 13 июня 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 13 июня 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
13.06.2022
05:00 Самые шокирующие гипотезы
05:35 Три богатыря и Шамаханская царица
06:50 Огонек-Огниво
08:30 Новости
09:00 Три богатыря и Конь на троне
10:50 Три богатыря на дальних берегах
12:15 Три богатыря: Ход конем
12:30 Новости
13:00 Три богатыря: Ход конем
14:15 Три богатыря и Морской царь
15:50 Три богатыря и принцесса Египта
16:30 Новости
17:00 Три богатыря и принцесса Египта
17:40 Три богатыря и наследница престола
19:30 Новости
20:00 Конь Юлий и большие скачки
21:20 Три богатыря и Конь на троне
23:00 Новости
23:25 Засекреченные списки. От кого Россия защищает Украину?
04:35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
В программе передач возможны изменения.