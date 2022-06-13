Программа передач РЕН ТВ на 13 июня 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 13 июня 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



13.06.2022



05:00 Самые шокирующие гипотезы

05:35 Три богатыря и Шамаханская царица

06:50 Огонек-Огниво

08:30 Новости

09:00 Три богатыря и Конь на троне

10:50 Три богатыря на дальних берегах

12:15 Три богатыря: Ход конем

12:30 Новости

13:00 Три богатыря: Ход конем

14:15 Три богатыря и Морской царь

15:50 Три богатыря и принцесса Египта

16:30 Новости

17:00 Три богатыря и принцесса Египта

17:40 Три богатыря и наследница престола

19:30 Новости

20:00 Конь Юлий и большие скачки

21:20 Три богатыря и Конь на троне

23:00 Новости

23:25 Засекреченные списки. От кого Россия защищает Украину?

04:35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



В программе передач возможны изменения.