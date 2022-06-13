Программа передач канала Звезда на 13 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 13 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



13.06.2022



03:50 Светлый путь

05:30 Хроника Победы

06:00 Семен Дежнев

07:15 Цель вижу

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

10:30 Военная приемка

11:20 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №104

12:05 Секретные материалы. Сталинград в огне. Первый удар

12:50 Код доступа. Рубль. Легко ли быть золотым?

13:35 Загадки века с Сергеем Медведевым. Нефтепровод «Дружба». Всё могло не начаться

14:20 Дорогая. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

20:00 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Свадьба с приданым

01:30 Любить по-русски

02:55 Александр Третий. Сильный, державный...

03:50 Дорогая. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.