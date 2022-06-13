Программа передач канала Звезда на 13 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 13 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
13.06.2022
03:50 Светлый путь
05:30 Хроника Победы
06:00 Семен Дежнев
07:15 Цель вижу
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
10:30 Военная приемка
11:20 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №104
12:05 Секретные материалы. Сталинград в огне. Первый удар
12:50 Код доступа. Рубль. Легко ли быть золотым?
13:35 Загадки века с Сергеем Медведевым. Нефтепровод «Дружба». Всё могло не начаться
14:20 Дорогая. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
20:00 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Свадьба с приданым
01:30 Любить по-русски
02:55 Александр Третий. Сильный, державный...
03:50 Дорогая. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.