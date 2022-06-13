Программа передач Золотая коллекция на 13 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 13 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
13.06.2022
03:10 Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви
05:20 Жених с того света
06:05 Пес Барбос и необычный кросс
06:15 О бедном гусаре замолвите слово
09:10 Дон Сезар де Базан
11:45 Двенадцать стульев
14:40 Гардемарины, вперед! 1-я - 4-я серии
20:00 Особенности национальной рыбалки
21:50 Особенности национальной охоты
23:35 Приключения принца Флоризеля
02:55 Солярис
В телепрограмме передач возможны изменения.