Программа передач Золотая коллекция на 13 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 13 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



13.06.2022



03:10 Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви

05:20 Жених с того света

06:05 Пес Барбос и необычный кросс

06:15 О бедном гусаре замолвите слово

09:10 Дон Сезар де Базан

11:45 Двенадцать стульев

14:40 Гардемарины, вперед! 1-я - 4-я серии

20:00 Особенности национальной рыбалки

21:50 Особенности национальной охоты

23:35 Приключения принца Флоризеля

02:55 Солярис



В телепрограмме передач возможны изменения.