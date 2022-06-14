Телепрограмма ТВ России на вторник 14 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на вторник 14 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 14.06.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Заключение». 1-я и 2-я серии

23:40 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:00 Благословите женщину

02:10 Остаться в живых

04:05 По горячим следам. Фамильный сундук



ТВЦ



04:45 Хватит слухов! 50-я серия

05:10 Пётр Столыпин. Выстрел в антракте

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Альцгеймер. Что делать дальше?

08:50 Судья. 1-я серия

09:40 Судья. 2-я серия

10:40 Евгения Ханаева. Поздняя любовь

11:30 События

11:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

12:00 Академия. 33-я серия

12:50 Академия. 34-я серия

13:40 Мой герой. Анна Уколова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Детектив на миллион. Оборотень. 1-я серия

15:55 Детектив на миллион. Оборотень. 2-я серия

17:00 Прощание. Вторая волна

17:50 События

18:15 Улики из прошлого. Роман без последней страницы. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:05 Звездные отчимы

23:50 События. 25-й час

00:20 «Бедные родственники» советской эстрады»

01:00 Борис Невзоров. Убитая любовь

01:40 Гражданская война. Забытые сражения. Жизнь при Белых, или Нерешительность Антона Деникина

02:20 Осторожно, мошенники! Выбить зарплату

02:50 Петровка, 38

03:05 Георгий Жуков. Трагедия маршала

03:50 Детектив на миллион. Оборотень. 1-я серия

04:30 Детектив на миллион. Оборотень. 2-я серия



НТВ



05:00 Улицы разбитых фонарей-8. «Брачные узы», 1-я и 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Совместная операция», 2-я серия, «Женская доля», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Совместная операция», 2-я серия, «Женская доля», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. ДНК из гроба

19:00 Сегодня

20:00 Акула. 1-я - 3-я серии

23:05 Сегодня в Москве

23:25 Пёс-2. Кутюрье

00:20 Пёс-2. Алиби

01:15 Пёс-2. Маньяк

02:10 Пёс-2. Закон есть закон

03:05 Их нравы

03:20 Шаман. Новая угроза. «Ухажер большой мамочки», 1-я и 2-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Черви - Козыри



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей-3. Труп из зоопарка

06:05 Улицы разбитых фонарей-3. Он один из нас

06:55 Улицы разбитых фонарей-3. Сорок лет до возмездия...?!

07:50 Временно недоступен. 1-я серия

08:55 Временно недоступен. 2-я серия

09:00 Известия

09:30 Временно недоступен. 2-я - 5-я серии

13:00 Известия

13:30 Временно недоступен. 5-я - 8-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 2. 9-я серия - «Китайская ничья»

18:55 Морские дьяволы 2. 10-я серия - «Опасный фарватер»

19:45 След. Научный подход

20:25 След. Прилетел метеорит

21:05 След. Я знаю, что вы сделали

21:50 След. Глубокая заморозка

22:25 След. Не щадя живота своего

23:10 Свои-3. Иногда лучше не знать

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Ориентирование по выбору

01:15 След. Свадьба с киборгом

01:50 След. Смерть в свободном падении

02:30 След. Кошмар на улице Газовой

03:05 Детективы. Свет в окошке

03:40 Детективы. Сердце Ричарда

04:05 Детективы. Джонни, Джонни

04:35 Детективы. Подруга в кредит



Домашний



03:40 Анжелика и Султан

05:15 6 кадров

05:40 Лаборатория любви

06:30 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Молодость за хвост». «Игрушка»

13:20 Порча. Бездетный

13:50 Знахарка

14:25 Верну любимого. Я же мать

15:00 Пять лет спустя. 1-я - 4-я серии

19:00 У каждого своя ложь. 1-я - 4-я серии

22:55 Порча. Бездетный

23:25 Знахарка

23:55 Верну любимого. Я же мать

00:20 Понять. Простить. «Молодость за хвост». «Игрушка»

01:10 Тест на отцовство

02:50 Давай разведёмся!



ТНТ



04:20 Comedy Баттл. 14-я серия

05:05 Открытый микрофон. Сезон 3. 52-я серия

05:55 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я - 56-я серии

08:30 Бузова на кухне. Сезон 2. 24-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я - 59-я серии

12:00 Универ. Новая общага. 161-я - 166-я серии

15:00 СашаТаня. 41-я - 50-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 257-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 258-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 30-я серия

22:00 Жуки. 1-я серия

22:30 Жуки. 2-я серия

23:00 Час пик-2

00:45 Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка

02:25 Импровизация. Сезон 4. 91-я серия

03:10 Импровизация. Сезон 4. 92-я серия

04:00 Comedy Баттл. 15-я серия

04:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 53-я серия



СТС



04:45 Воронины. Сезон 17. 10-я серия

05:10 Воронины. Сезон 17. 11-я серия

05:30 6 кадров

06:00 Ералаш. Сезон 1. 22-я серия

06:05 Три кота. Шахматы

06:10 Три кота. Железная дорога

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Том и Джерри

08:55 ПроСТО кухня. Сезон 7. 20-я серия

09:25 ПроСТО кухня. Сезон 9. 18-я серия

10:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 14-я - 21-я серии

14:10 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 1-я серия

14:45 Домовой

16:55 Большой и добрый великан

19:10 Валериан и город тысячи планет

22:00 Трудные подростки. Сезон 3. 4-я серия

22:30 Трудные подростки. Сезон 3. 5-я серия

23:05 Другой мир: Пробуждение

00:45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 22-я серия

01:45 Двойной просчет

03:25 Воронины. Сезон 17. 11-я - 14-я серии



Матч ТВ



04:00 Неделя лёгкой атлетики

05:05 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - ЦСКА (Россия)

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Застывшие депеши

14:55 Новости

15:00 Застывшие депеши

15:55 Фартовый

16:50 Новости

16:55 Фартовый

18:00 Все на Матч!

18:30 Смешанные единоборства. Прямой эфир из Ульяновска

20:00 Все на Матч!

20:30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. Кубок «Лиги Ставок». Прямой эфир

22:40 Все на Матч!

23:45 Есть тема!

00:05 Экстремалы

01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - «Остин Акустик»

02:40 Андрей Аршавин меняет профессию

03:05 Диалоги о рыбалке

03:30 Новости

03:35 Автоспорт. Фестиваль Суперкаров UNLIM 500+

04:00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений« с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Документальный спецпроект

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Рэмпейдж

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:25 Знаете ли вы, что?

00:30 Форма воды

02:40 Самые шокирующие гипотезы

03:30 Тайны Чапман



Звезда



03:50 Дорогая. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:30 Сделано в СССР

09:50 Семнадцать мгновений весны. 1-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Сделано в СССР

13:35 Легенды госбезопасности. Сергей Федосеев. Судьба контрразведчика

14:00 Военные новости

14:05 Легенды госбезопасности. Сергей Федосеев. Судьба контрразведчика

14:30 Покушение. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Открытый эфир

20:50 Новости дня

21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:15 Улика из прошлого. Выпуск от 14.06.22

23:05 Два капитана. 1-я и 2-я серии

01:40 Любить по-русски 2

03:25 Легендарные полководцы. Петр Багратион

03:50 Сделано в СССР

04:00 Покушение. 1-я и 2-я серии



Мосфильм. Золотая коллекция



02:55 Солярис

05:35 Неисправимый лгун

06:50 Аленький цветочек

07:35 Царевна-лягушка

08:20 Суета сует

09:55 Человек с бульвара Капуцинов

11:40 Семь стариков и одна девушка

13:05 Вий

14:30 Одиночное плавание

16:10 «Тайна виллы «Грета»

18:00 Тайны следствия. «Чужой крест», 1-я и 2-я серии

19:45 Мимино

21:30 Из жизни отдыхающих

23:00 Зимний вечер в Гаграх

00:40 Любовь и голуби

02:20 Не может быть!

03:50 Тайны следствия. «Чужой крест», 1-я и 2-я серии



Время начала передач - московское.



















Программа передач СТС на 14 июня 2022 года Программа передач ТНТ на 14 июня 2022 года Программа передач Пятого канала на 14 июня 2022 года Программа передач ТВЦ на 14 июня 2022 года Телепрограмма ТВ России на пятницу 10 июня 2022 года









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