Телепрограмма ТВ России на вторник 14 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на вторник 14 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 14.06.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Заключение». 1-я и 2-я серии
23:40 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 Благословите женщину
02:10 Остаться в живых
04:05 По горячим следам. Фамильный сундук
ТВЦ
04:45 Хватит слухов! 50-я серия
05:10 Пётр Столыпин. Выстрел в антракте
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Альцгеймер. Что делать дальше?
08:50 Судья. 1-я серия
09:40 Судья. 2-я серия
10:40 Евгения Ханаева. Поздняя любовь
11:30 События
11:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
12:00 Академия. 33-я серия
12:50 Академия. 34-я серия
13:40 Мой герой. Анна Уколова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Детектив на миллион. Оборотень. 1-я серия
15:55 Детектив на миллион. Оборотень. 2-я серия
17:00 Прощание. Вторая волна
17:50 События
18:15 Улики из прошлого. Роман без последней страницы. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:05 Звездные отчимы
23:50 События. 25-й час
00:20 «Бедные родственники» советской эстрады»
01:00 Борис Невзоров. Убитая любовь
01:40 Гражданская война. Забытые сражения. Жизнь при Белых, или Нерешительность Антона Деникина
02:20 Осторожно, мошенники! Выбить зарплату
02:50 Петровка, 38
03:05 Георгий Жуков. Трагедия маршала
03:50 Детектив на миллион. Оборотень. 1-я серия
04:30 Детектив на миллион. Оборотень. 2-я серия
НТВ
05:00 Улицы разбитых фонарей-8. «Брачные узы», 1-я и 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Совместная операция», 2-я серия, «Женская доля», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Совместная операция», 2-я серия, «Женская доля», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. ДНК из гроба
19:00 Сегодня
20:00 Акула. 1-я - 3-я серии
23:05 Сегодня в Москве
23:25 Пёс-2. Кутюрье
00:20 Пёс-2. Алиби
01:15 Пёс-2. Маньяк
02:10 Пёс-2. Закон есть закон
03:05 Их нравы
03:20 Шаман. Новая угроза. «Ухажер большой мамочки», 1-я и 2-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Черви - Козыри
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей-3. Труп из зоопарка
06:05 Улицы разбитых фонарей-3. Он один из нас
06:55 Улицы разбитых фонарей-3. Сорок лет до возмездия...?!
07:50 Временно недоступен. 1-я серия
08:55 Временно недоступен. 2-я серия
09:00 Известия
09:30 Временно недоступен. 2-я - 5-я серии
13:00 Известия
13:30 Временно недоступен. 5-я - 8-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 2. 9-я серия - «Китайская ничья»
18:55 Морские дьяволы 2. 10-я серия - «Опасный фарватер»
19:45 След. Научный подход
20:25 След. Прилетел метеорит
21:05 След. Я знаю, что вы сделали
21:50 След. Глубокая заморозка
22:25 След. Не щадя живота своего
23:10 Свои-3. Иногда лучше не знать
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Ориентирование по выбору
01:15 След. Свадьба с киборгом
01:50 След. Смерть в свободном падении
02:30 След. Кошмар на улице Газовой
03:05 Детективы. Свет в окошке
03:40 Детективы. Сердце Ричарда
04:05 Детективы. Джонни, Джонни
04:35 Детективы. Подруга в кредит
Домашний
03:40 Анжелика и Султан
05:15 6 кадров
05:40 Лаборатория любви
06:30 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Молодость за хвост». «Игрушка»
13:20 Порча. Бездетный
13:50 Знахарка
14:25 Верну любимого. Я же мать
15:00 Пять лет спустя. 1-я - 4-я серии
19:00 У каждого своя ложь. 1-я - 4-я серии
22:55 Порча. Бездетный
23:25 Знахарка
23:55 Верну любимого. Я же мать
00:20 Понять. Простить. «Молодость за хвост». «Игрушка»
01:10 Тест на отцовство
02:50 Давай разведёмся!
ТНТ
04:20 Comedy Баттл. 14-я серия
05:05 Открытый микрофон. Сезон 3. 52-я серия
05:55 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я - 56-я серии
08:30 Бузова на кухне. Сезон 2. 24-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я - 59-я серии
12:00 Универ. Новая общага. 161-я - 166-я серии
15:00 СашаТаня. 41-я - 50-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 257-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 258-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 30-я серия
22:00 Жуки. 1-я серия
22:30 Жуки. 2-я серия
23:00 Час пик-2
00:45 Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка
02:25 Импровизация. Сезон 4. 91-я серия
03:10 Импровизация. Сезон 4. 92-я серия
04:00 Comedy Баттл. 15-я серия
04:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 53-я серия
СТС
04:45 Воронины. Сезон 17. 10-я серия
05:10 Воронины. Сезон 17. 11-я серия
05:30 6 кадров
06:00 Ералаш. Сезон 1. 22-я серия
06:05 Три кота. Шахматы
06:10 Три кота. Железная дорога
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Том и Джерри
08:55 ПроСТО кухня. Сезон 7. 20-я серия
09:25 ПроСТО кухня. Сезон 9. 18-я серия
10:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 14-я - 21-я серии
14:10 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 1-я серия
14:45 Домовой
16:55 Большой и добрый великан
19:10 Валериан и город тысячи планет
22:00 Трудные подростки. Сезон 3. 4-я серия
22:30 Трудные подростки. Сезон 3. 5-я серия
23:05 Другой мир: Пробуждение
00:45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 22-я серия
01:45 Двойной просчет
03:25 Воронины. Сезон 17. 11-я - 14-я серии
Матч ТВ
04:00 Неделя лёгкой атлетики
05:05 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - ЦСКА (Россия)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Застывшие депеши
14:55 Новости
15:00 Застывшие депеши
15:55 Фартовый
16:50 Новости
16:55 Фартовый
18:00 Все на Матч!
18:30 Смешанные единоборства. Прямой эфир из Ульяновска
20:00 Все на Матч!
20:30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. Кубок «Лиги Ставок». Прямой эфир
22:40 Все на Матч!
23:45 Есть тема!
00:05 Экстремалы
01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - «Остин Акустик»
02:40 Андрей Аршавин меняет профессию
03:05 Диалоги о рыбалке
03:30 Новости
03:35 Автоспорт. Фестиваль Суперкаров UNLIM 500+
04:00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений« с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Документальный спецпроект
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Рэмпейдж
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:25 Знаете ли вы, что?
00:30 Форма воды
02:40 Самые шокирующие гипотезы
03:30 Тайны Чапман
Звезда
03:50 Дорогая. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:30 Сделано в СССР
09:50 Семнадцать мгновений весны. 1-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Сделано в СССР
13:35 Легенды госбезопасности. Сергей Федосеев. Судьба контрразведчика
14:00 Военные новости
14:05 Легенды госбезопасности. Сергей Федосеев. Судьба контрразведчика
14:30 Покушение. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Открытый эфир
20:50 Новости дня
21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:15 Улика из прошлого. Выпуск от 14.06.22
23:05 Два капитана. 1-я и 2-я серии
01:40 Любить по-русски 2
03:25 Легендарные полководцы. Петр Багратион
03:50 Сделано в СССР
04:00 Покушение. 1-я и 2-я серии
Мосфильм. Золотая коллекция
02:55 Солярис
05:35 Неисправимый лгун
06:50 Аленький цветочек
07:35 Царевна-лягушка
08:20 Суета сует
09:55 Человек с бульвара Капуцинов
11:40 Семь стариков и одна девушка
13:05 Вий
14:30 Одиночное плавание
16:10 «Тайна виллы «Грета»
18:00 Тайны следствия. «Чужой крест», 1-я и 2-я серии
19:45 Мимино
21:30 Из жизни отдыхающих
23:00 Зимний вечер в Гаграх
00:40 Любовь и голуби
02:20 Не может быть!
03:50 Тайны следствия. «Чужой крест», 1-я и 2-я серии
Время начала передач - московское.