Программа передач ТВЦ на 14 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 14 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
14.06.2022
04:45 Хватит слухов! 50-я серия
05:10 Пётр Столыпин. Выстрел в антракте
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Альцгеймер. Что делать дальше?
08:50 Судья. 1-я серия
09:40 Судья. 2-я серия
10:40 Евгения Ханаева. Поздняя любовь
11:30 События
11:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
12:00 Академия. 33-я серия
12:50 Академия. 34-я серия
13:40 Мой герой. Анна Уколова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Детектив на миллион. Оборотень. 1-я серия
15:55 Детектив на миллион. Оборотень. 2-я серия
17:00 Прощание. Вторая волна
17:50 События
18:15 Улики из прошлого. Роман без последней страницы. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:05 Звездные отчимы
23:50 События. 25-й час
00:20 «Бедные родственники» советской эстрады»
01:00 Борис Невзоров. Убитая любовь
01:40 Гражданская война. Забытые сражения. Жизнь при Белых, или Нерешительность Антона Деникина
02:20 Осторожно, мошенники! Выбить зарплату
02:50 Петровка, 38
03:05 Георгий Жуков. Трагедия маршала
03:50 Детектив на миллион. Оборотень. 1-я серия
04:30 Детектив на миллион. Оборотень. 2-я серия
В программе передач возможны изменения.