Программа передач ТВЦ на 14 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 14 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



14.06.2022



04:45 Хватит слухов! 50-я серия

05:10 Пётр Столыпин. Выстрел в антракте

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Альцгеймер. Что делать дальше?

08:50 Судья. 1-я серия

09:40 Судья. 2-я серия

10:40 Евгения Ханаева. Поздняя любовь

11:30 События

11:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

12:00 Академия. 33-я серия

12:50 Академия. 34-я серия

13:40 Мой герой. Анна Уколова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Детектив на миллион. Оборотень. 1-я серия

15:55 Детектив на миллион. Оборотень. 2-я серия

17:00 Прощание. Вторая волна

17:50 События

18:15 Улики из прошлого. Роман без последней страницы. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:05 Звездные отчимы

23:50 События. 25-й час

00:20 «Бедные родственники» советской эстрады»

01:00 Борис Невзоров. Убитая любовь

01:40 Гражданская война. Забытые сражения. Жизнь при Белых, или Нерешительность Антона Деникина

02:20 Осторожно, мошенники! Выбить зарплату

02:50 Петровка, 38

03:05 Георгий Жуков. Трагедия маршала

03:50 Детектив на миллион. Оборотень. 1-я серия

04:30 Детектив на миллион. Оборотень. 2-я серия



В программе передач возможны изменения.