Программа передач НТВ на 14 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 14 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
14.06.2022
05:00 Улицы разбитых фонарей-8. «Брачные узы», 1-я и 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Совместная операция», 2-я серия, «Женская доля», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Совместная операция», 2-я серия, «Женская доля», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. ДНК из гроба
19:00 Сегодня
20:00 Акула. 1-я - 3-я серии
23:05 Сегодня в Москве
23:25 Пёс-2. Кутюрье
00:20 Пёс-2. Алиби
01:15 Пёс-2. Маньяк
02:10 Пёс-2. Закон есть закон
03:05 Их нравы
03:20 Шаман. Новая угроза. «Ухажер большой мамочки», 1-я и 2-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Черви - Козыри
В программе передач возможны изменения.