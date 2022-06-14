Программа передач Пятого канала на 14 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 14 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



14.06.2022



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей-3. Труп из зоопарка

06:05 Улицы разбитых фонарей-3. Он один из нас

06:55 Улицы разбитых фонарей-3. Сорок лет до возмездия...?!

07:50 Временно недоступен. 1-я серия

08:55 Временно недоступен. 2-я серия

09:00 Известия

09:30 Временно недоступен. 2-я - 5-я серии

13:00 Известия

13:30 Временно недоступен. 5-я - 8-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 2. 9-я серия - «Китайская ничья»

18:55 Морские дьяволы 2. 10-я серия - «Опасный фарватер»

19:45 След. Научный подход

20:25 След. Прилетел метеорит

21:05 След. Я знаю, что вы сделали

21:50 След. Глубокая заморозка

22:25 След. Не щадя живота своего

23:10 Свои-3. Иногда лучше не знать

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Ориентирование по выбору

01:15 След. Свадьба с киборгом

01:50 След. Смерть в свободном падении

02:30 След. Кошмар на улице Газовой

03:05 Детективы. Свет в окошке

03:40 Детективы. Сердце Ричарда

04:05 Детективы. Джонни, Джонни

04:35 Детективы. Подруга в кредит



В программе передач возможны изменения.