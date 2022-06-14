Программа передач Пятого канала на 14 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 14 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
14.06.2022
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей-3. Труп из зоопарка
06:05 Улицы разбитых фонарей-3. Он один из нас
06:55 Улицы разбитых фонарей-3. Сорок лет до возмездия...?!
07:50 Временно недоступен. 1-я серия
08:55 Временно недоступен. 2-я серия
09:00 Известия
09:30 Временно недоступен. 2-я - 5-я серии
13:00 Известия
13:30 Временно недоступен. 5-я - 8-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 2. 9-я серия - «Китайская ничья»
18:55 Морские дьяволы 2. 10-я серия - «Опасный фарватер»
19:45 След. Научный подход
20:25 След. Прилетел метеорит
21:05 След. Я знаю, что вы сделали
21:50 След. Глубокая заморозка
22:25 След. Не щадя живота своего
23:10 Свои-3. Иногда лучше не знать
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Ориентирование по выбору
01:15 След. Свадьба с киборгом
01:50 След. Смерть в свободном падении
02:30 След. Кошмар на улице Газовой
03:05 Детективы. Свет в окошке
03:40 Детективы. Сердце Ричарда
04:05 Детективы. Джонни, Джонни
04:35 Детективы. Подруга в кредит
В программе передач возможны изменения.