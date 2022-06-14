Программа передач Домашний на 14 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 14 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



14.06.2022



03:40 Анжелика и Султан

05:15 6 кадров

05:40 Лаборатория любви

06:30 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Молодость за хвост». «Игрушка»

13:20 Порча. Бездетный

13:50 Знахарка

14:25 Верну любимого. Я же мать

15:00 Пять лет спустя. 1-я - 4-я серии

19:00 У каждого своя ложь. 1-я - 4-я серии

22:55 Порча. Бездетный

23:25 Знахарка

23:55 Верну любимого. Я же мать

00:20 Понять. Простить. «Молодость за хвост». «Игрушка»

01:10 Тест на отцовство

02:50 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.