Программа передач Домашний на 14 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 14 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
14.06.2022
03:40 Анжелика и Султан
05:15 6 кадров
05:40 Лаборатория любви
06:30 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Молодость за хвост». «Игрушка»
13:20 Порча. Бездетный
13:50 Знахарка
14:25 Верну любимого. Я же мать
15:00 Пять лет спустя. 1-я - 4-я серии
19:00 У каждого своя ложь. 1-я - 4-я серии
22:55 Порча. Бездетный
23:25 Знахарка
23:55 Верну любимого. Я же мать
00:20 Понять. Простить. «Молодость за хвост». «Игрушка»
01:10 Тест на отцовство
02:50 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.